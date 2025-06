Villaggi denunció a Marcelo Sosa como autor intelectual de la agresión en el B° Fray Salvador Gurrieri

La diputada provincial afirmó que fue agredida junto a su equipo durante una actividad de campaña y responsabilizó al edil capitalino por los hechos.

La diputada provincial Agostina Villaggi presentó una denuncia formal ante la justicia provincial contra el concejal capitalino Marcelo Sosa, a quien señaló como autor intelectual de la agresión sufrida el pasado martes durante una actividad de campaña en el barrio Fray Salvador Gurrieri (ex Lote 111). En diálogo con el Grupo de Medios TVO, la legisladora brindó detalles del violento episodio.

“Nosotros hicimos la denuncia contra las personas que nos agredieron ese mismo día, pero también lo hemos señalado y denunciado a Marcelo Sosa como autor intelectual del ataque que sufrimos”, expresó Villaggi.

Según relató, el hecho ocurrió al finalizar una de las jornadas de cabalgatas que su equipo realizó en distintos puntos de la ciudad: “Las cabalgatas eran por tres días y ayer finalizamos con esta recorrida. Como estaba planificado, después compartimos un locro con vecinos del barrio”.

Fue en ese contexto, explicó, cuando un grupo de mujeres descendió de una camioneta supuestamente vinculada al concejal Sosa y comenzó a increparlos. “Nos dijeron que teníamos que irnos porque ese barrio era de Marcelo Sosa y que no teníamos autorización para hacer el locro. Les explicamos que era una actividad de campaña y que, una vez finalizada, nos íbamos. Pero comenzaron a agredirnos verbalmente y luego físicamente”, denunció.

Villaggi detalló que incluso los caballos que formaban parte de la actividad fueron golpeados. “Una de nuestras militantes fue empujada, y cuando me acerqué al lugar me tiraron barro. Todo está registrado. No hubo provocación alguna de nuestra parte, solo queríamos llevar adelante la actividad planificada”, aseguró.

La diputada señaló que una de las agresoras le gritó a otra que la tirara al piso. “Yo le dije que del lugar no me iba, y eso, para ellos, fue una provocación. Pero yo no hice más que defenderme y plantarme en un barrio que es público y que nos pertenece a todos”, enfatizó.

Finalmente, remarcó: “La democracia es eso: tolerar al que piensa diferente. Lo que vivimos fue un acto de violencia política absolutamente inaceptable”.