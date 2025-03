Villaggi exige declarar la emergencia sanitaria en Formosa por la crisis en el sistema de salud

La diputada provincial Agostina Villaggi presentó un contundente reclamo en la Legislatura de Formosa sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud en la provincia, llamando a declarar la emergencia sanitaria debido a la grave falta de personal médico y auxiliar. En diálogo con el Grupo de Medios TVO, la legisladora de la UCR denunció las deficiencias en los hospitales públicos, advirtiendo que la situación es crítica y que el sistema de salud está al borde del colapso.

Villaggi no ocultó su preocupación y lanzó duras críticas hacia la administración del gobernador Gildo Insfrán, acusando que la situación en los hospitales no es producto de un problema inesperado, sino de una decisión política. “El sistema sanitario de Formosa está en estado crítico, no por casualidad, sino por decisión política. Para el gobierno de Gildo Insfrán, la salud pública es un negocio», aseguró Villaggi, generando incomodidad en los bloques oficialistas presentes en la Legislatura.

En su intervención, la diputada reveló que los hospitales públicos de la provincia enfrentan graves carencias de médicos especialistas, lo que pone en peligro la vida de los pacientes. Además, denunció que los residentes, sin la formación adecuada, se ven obligados a intervenir en casos de alta complejidad, una situación que aumenta aún más los riesgos para la salud de los ciudadanos.

La situación se agrava, según Villaggi, por los bajos sueldos que perciben los trabajadores de la salud, lo que contribuye a la falta de personal en los hospitales. “Médicos part-time apenas cobran 600 mil pesos, y enfermeros, instrumentadores y técnicos anestesistas cobran 400 mil pesos. Mientras tanto, algunos directores se vuelven empresarios y proveedores del Estado”, afirmó la diputada, criticando duramente la gestión de los recursos.

La diputada también apuntó a la falta de un modelo sanitario integral en la provincia. En su opinión, el sistema de salud está diseñado para mantener una apariencia de eficiencia que se desmorona cuando realmente se necesita atención médica especializada. “No los dotan de médicos, especialistas ni insumos suficientes. Insfrán construye grandes hospitales, pero no hay recursos humanos para operarlos”, señaló Villaggi, poniendo de relieve una contradicción en la gestión de la salud pública en la provincia.

Villaggi fue aún más allá y denunció una persecución ideológica hacia los profesionales de la salud, quienes, según ella, son sometidos a presiones y aprietes para militar políticamente. La diputada vinculó este contexto con el alarmante éxodo de médicos registrado en la provincia durante el 2024, afirmando que muchos profesionales se ven obligados a abandonar el sistema de salud pública ante el hostigamiento político.

“Este gobierno quiere un sistema de salud militante, por eso los médicos se van, porque los someten a presiones y aprietes para militar. El éxodo de médicos en 2024 fue alarmante”, afirmó la diputada, subrayando la crisis de recursos humanos en el sistema sanitario chaqueño.

Villaggi también alertó sobre la gravedad de la situación, señalando que los ciudadanos de Formosa quedan librados a su suerte cuando necesitan atención médica. En un duro pronunciamiento, acusó a los funcionarios del gobierno provincial de atenderse en clínicas privadas fuera de la provincia, mientras que el sistema de salud pública sigue desbordado.

“En Formosa, los ciudadanos no pueden enfermarse porque quedan librados a su suerte, mientras que los funcionarios se atienden en clínicas privadas fuera de la provincia”, denunció Villaggi, resaltando la doble moral de aquellos que gestionan el sistema de salud sin atender las necesidades de la población.

Finalmente, la legisladora radical advirtió que la falta de una respuesta inmediata ante la crisis del sistema sanitario tendrá consecuencias fatales. “Si no se declara la emergencia sanitaria y no se toman medidas urgentes para recomponer el sistema, el costo en vidas humanas va a ser irrecuperable, y va a ser culpa de Gildo Insfrán”, concluyó Villaggi, haciendo un enérgico llamado a la acción.

La situación planteada por Villaggi pone en evidencia las profundas fallas estructurales en el sistema de salud de Formosa, que continúa enfrentando graves carencias tanto de personal como de recursos. Con esta declaración, la diputada pretende generar conciencia sobre la urgencia de intervenir y tomar decisiones políticas que permitan revertir la crisis y asegurar el derecho a la salud de los formoseños.