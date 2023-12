Villaggi: «Hablan de Institucionalidad y le otorgan superpoderes a Insfrán»

La diputada radical, Agostina Villaggi en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la sesión extraordinaria que se desarrolló ayer y en la que se han tratado y aseguró que los mismos solo son para darle superpoderes a Insfrán. Al mismo tiempo que indicó que le causa gracia que se pronuncian en contra del DNU de Milei, pero sucede esto. «Hablan de institucionalidad y le otorgan superpoderes a Insfrán».

Villaggi comenzó diciendo: “causa hasta gracia porque el mismo Gobernador sale a hablar en los medios del DNU que presentó Javier Milei. Hablan de institucionalidad y república y tenemos una ley que básicamente le otorga facultades legislativas al Insfrán para que después pueda modificar a su antojo partidas presupuestarias”.

Y añadió “cuando hablamos de República o Democracia y división de poderes tienen que ser clarín los funcionarios de la provincia porque por un lado quieren poner palos en la rueda a la nueva gestión que recién empieza y acá en Formosa hacen todo lo contrario, esto no es novedad que todos los años el Gobernador envíe un proyecto de estas características para arrogarse facultades legislativas y manejar las cuentas públicas sin ningún tipo de control”.

Emergencia económica

Al respecto la Legisladora indicó que esto significa que la provincia no pague ningún tipo de deuda o crédito que algún acreedor tenga con Formosa, ya sean juicios, ejecuciones, siempre se escudan en la emergencia para no pagar, de todas maneras y a pesar de que hace años que estamos en emergencia económica y que al mismo tiempo hay superávit, “desde el Gobierno lo que dicen es que esta emergencia está justificada por la crisis que estamos atravesando, además de los anuncios de Javier Milei”.

Administración

Tributaria Provincial

“Este proyecto hace que desaparezca Rentas o la DGR como un organismo dependiente del Ministerio de Economía y se crea un ente autárquico con directores y un presidente, que es el administrador tributario con rango de secretario y acá hay que decir que va en contramano a lo que se dice, ellos señalan que hay crisi, no hay dinero, no se puede aumentar el sueldo a los trabajadores, pero por otro lado agrandamos el Estado”, indicó.

“Dicen que de esta forma se va a modernizar y dinamizar las necesidades de la provincia, como que con esto se solucionarán los problemas de la provincia”, acotó.

“Rentas viene siendo hace varios años un lugar de extorsión y persecución a los comerciantes con todo lo que eso implica. Al contrario de querer dinamizar el organismo, se generan nuevos cargos y se agranda el Estado con salarios más altos, pero por otro lado al empleado público no les subimos el sueldo porque no hay plata”, cerró.