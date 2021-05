Villaggi lamentó el fallecimiento de mujer en un CAS y dijo que “nosotros advertíamos que podía suceder”

Compartir

Agostina Villaggi, abogada que pertenece al equipo de la Unión Cívica Radical de Formosa, indicó al Grupo de Medios TVO que durante este fin de semana realizaron una presentación de habeas corpus por los centros de alojamientos sanitarios (CAS) para personas con coronavirus y lamentó el fallecimiento de una mujer en uno de esos lugares donde dijo que “lo veníamos advirtiendo”.

“Los centros de alojamientos nunca dejaron de funcionar, aunque es cierto que mermaron un poco ante el bajo número de casos positivos. Lo único que se consiguió a través de la Corte es que se tenga en cuenta a un grupo vulnerable -que serían niños, adolescentes y adultos mayores- pero el resto entraría en el protocolo de los centros de alojamientos”, comenzó detallando.

Asimismo, asintió que es una “situación” que nunca ha cesado y “ahora vemos recrudecer y agravarse”.

Agregó que en esos lugares hay muchas personas juntas que dieron positivo a Covid-19 y que hay serias falencias en su atención médica. “Nosotros hemos denunciado esto en reiteradas audiencias que hemos tenido, la semana pasada con el Juez Morán tuvimos cuatro audiencias donde informamos el abandono de persona que hay en los centros de alojamientos, en el sentido de que no hay asistencia sanitaria adecuada para una persona que está transitando la enfermedad”, confió Villaggi.

“No se hacen los controles médicos que requiere una persona con Covid-19, así sea con síntomas leves”, dejó en claro.

“Estamos hablando de cosas graves que suceden en esos centros, nosotros tenemos conocimiento en primera persona y el juez también lo sabe porque él estuvo presente en cada una de las audiencias donde se tomó testimonio a gente que ha estado con fiebre altísima solicitando la asistencia médica y resulta que ante la excusa por la saturación del sistema no podían ser atendidos por médicos, ante la desesperación de no contar con ningún medicamento que alivie los síntomas solicitaban a sus familiares, luego la Policía se encargaba de requisar y secuestrar esos medicamentos -vitaminas o descongestivos-“, reconoció.

Muerte en un CAS

Por otro lado, la letrada se refirió a la muerte de la mujer de 60 años en el CAS que funciona en la Escuela Nº 3 y dijo que “desde hace tiempo venimos advirtiendo que podía pasar”.

“La mujer tenía una patología de base que requería una asistencia de mayor complejidad, pero fueron y la dejaron en ese centro”, lanzó.

“Le advertimos al juez Morán, inclusive me animé a preguntarle si se aislaría en esos centros en caso de ser positivo a coronavirus, y por supuesto la respuesta fue negativa”, aseveró.

Finalmente, expuso que “hay abandono de persona, y siempre lo denunciamos en los habeas corpus, porque no hay asistencia médica, los médicos van una sola vez al día”.

