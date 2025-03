Villaggi pidió la declaración de emergencia sanitaria en Formosa: “La salud pública está en crisis por los negocios del gobierno de Insfrán”

En una intervención encendida y cargada de datos alarmantes, la diputada provincial de la UCR, AgostinaVillaggi, reclamó la emergencia sanitaria en toda la provincia, «El sistema sanitario de Formosa está en estado crítico, no por casualidad, sino por decisión política. Para el gobierno de Gildo Insfrán, la salud pública es un negocio «, lanzó Villaggi desde su banca, generando incomodidad visible en los bloques oficialistas.

La diputada denunció que los hospitales públicos carecen de médicos especialistas y que los ciudadanos están librados a su suerte. Someten a residentes sin la formación adecuada a intervenir en casos de alta complejidad.

Además, apuntó con dureza contra los sueldos miserables que perciben los trabajadores de la salud, “Medicos parttime apenas cobran 600 mil pesos, y enfermero, instrumentadores, técnicos anestesistas cobran 400 mil pesos. Mientras algunos directores se vuelven empresarios y proveedores del Estado”.

Villaggi no esquivó el análisis estructural y denunció que el modelo sanitario en Formosa está pensado para sostener una apariencia de eficiencia que se cae apenas se necesita atención médica especializada. «no los dota de médicos, especialistas ni insumos suficientes”, al mismo tiempo señaló que, “Insfran construye grandes obras y grandes hospitales, pero no hay recursos humanos”.

La diputada también puso el foco en la persecución ideológica que, según señaló, se ejerce sobre los profesionales de la salud. “Este gobierno quiere un sistema de salud militante por eso los médicos se van, porque los someten a presiones y aprietes para militar, y por eso, eléxodo de médicos en 2024 fue alarmante”, acusó.

En el tramo final de su discurso, la legisladora radical hizo una denuncia que resonó en los pasillos del recinto: “En Formosa, los ciudadanos no pueden enfermarse porque quedan librados a su suerte, mientras que los funcionarios se atienden en clínicas privadas fuera de la provincia”.

Finalmente, Villaggi advirtió que, si no se declara la emergencia sanitaria y se toman urgentes para recomponer el sistema, “el costo en vidas humanas va a ser irrecuperable y que va a ser culpa de Gildo Infrán”.