Villaggi repudió el proyecto de reforma constitucional: “Es una maniobra desesperada y una burla a la sociedad”

La Cámara de Diputados aprobó este jueves por la noche, con los dos tercios de los votos del cuerpo, el proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma total de la Constitución Provincial (artículos 1 a 189), que establece, además, que “el Poder Ejecutivo convocará a elecciones de convencionales constituyentes dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de la presente ley”.

El proyecto enviado el martes por el gobernador Gildo Insfrán tuvo trámite legislativo favorable, por lo que ahora se aguarda su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que también fijará la fecha de elecciones de diputados constituyentes dentro del plazo de un año. Luego de tres horas de debate, la ley que declara la necesidad de una “reforma total” de la Constitución Provincial fue sancionada con los votos afirmativos de los veinte legisladores del PJ, mientras que los diez diputados de distintos bloques de la oposición se pronunciaron en contra de la iniciativa.

La sesión se encendió con el discurso de alto voltaje de Agostina Villaggi (UCR) señaló que “desde la Unión Cívica Radical hace muchísimo tiempo venimos reclamando por una reforma de la Constitución, pero reclamamos la reforma referida al instituto de la reelección indefinida con respecto al cargo de gobernador, vicegobernador, intendentes y presidentes de comisiones de fomento, porque eso es lo que nuestra Constitución necesita modificarse, porque en realidad los otros derechos consagrados son de vanguardia”, argumentó.

Recordó que se trata de “una constitución joven que nació en el 2003 y que consagró derechos de tercera generación, pero que se transformó en lo que hoy es: una letra muerta, porque el gobierno de Insfrán ha decidido transformarla en letra muerta y vulnerarla constantemente”.

“No nos vengan con relatos que les importa los derechos”, pidió al oficialismo, y reclamó: “Den la cara a la sociedad y díganle cuál es la verdadera intención de este gobierno. No nos mientan. Desde la Unión Cívica Radical, hemos demostrado ante la Corte Suprema de Justicia como se vulnera la república y la división de poderes con 8 mandatos consecutivos, y estamos al borde de un fallo que lo tiene acorralado a Insfrán”.

Según Villaggi, la verdadera intención detrás de la reforma es burlar el fallo inminente de la Corte Suprema de Justicia que podría declarar inconstitucional la reelección indefinida, permitiendo a Insfrán aferrarse al poder, en uno o dos mandatos más. “Es una maniobra desesperada y una burla a la sociedad”, señaló.

“Gildo Insfrán está acorralado por la corte”

Villaggi sostuvo que “esto es un proyecto de reforma desesperado que surge como respuesta a la acción judicial llevada adelante por la Confederación Frente Amplio Formoseño, en el cual falta muy poco para que la Corte se expida y le ponga un fin a este sistema totalitario de gobierno que tenemos en la provincia de Formosa”.

Más adelante reconoció que “los radicales siempre estuvimos en la misma vereda, porque somos un partido coherente con nuestras banderas siempre hemos defendido la democracia y la República”, y recordó que “sabíamos que el instituto de la reelección indefinida significaba darle muerte al Estado de derecho y a la República.

En definitiva, sabíamos que el Instituto de la reelección indefinida era la llave para conformar un Estado totalitario y monárquico como el que hoy tenemos en la provincia de Formosa”. “Y permítanme decirles que la historia nos ha dado la razón, porque Formosa, a partir del año 2003, se transformó en una tiranía. Nosotros estábamos dispuestos a acompañar un proyecto de reforma de la constitución provincial si hubiese sido fruto del consenso, del diálogo, con núcleo de coincidencias básicas, con todos los actores políticos y sociales de la provincia sentados en una mesa pensando cómo hacer para sacar adelante a la provincia, pero nada de eso pasó, porque lo cierto es que el único objetivo de todo esto es que Gildo Insfrán pueda seguir en el poder. Lo único que quiere Insfrán es asegurarse, por lo menos, dos mandatos más y eso expone a un gobierno que está en caída libre”, expresó la legisladora radical en su intervención.

Luego se preguntó: “¿En serio que el Poder Ejecutivo cree que enviando un proyecto de ley de reforma de la Constitución va a evitar que la Corte Suprema se pronuncie? ¿En serio cree Insfrán que va a poder burlarse de la Constitución con esta maniobra? Eso no va a suceder porque la Corte Suprema de Justicia lo va a decir muy claramente, que este sistema de Gobierno, en el cual Gildo Insfrán lleva años de mandato y que, si aspira por un mandato más o dos mandatos más, vulnera el principio republicano de gobierno. Eso es querer burlarse nuevamente de la Constitución Nacional y eso no va a pasar, no se lo vamos a permitir. Hagan lo que haga esta oposición, no va a permitir que Gildo Insfrán vuelva a ser candidato a gobernador en el 2027”.