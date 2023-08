Villalba aseguró que con la nueva obra eléctrica en Matacos abastecerán a toda la zona suroeste de la provincia

El gerente de REFSA, Benjamín Villalba, se refirió al proyecto de la obra de la línea de media tensión 33/13,2 KV alimentación de la planta de bombeo Acueducto Santa Rita, Paraje Campo Grande – El Mistolar, que beneficiará a comunidades criollas y aborígenes en el departamento Matacos; y que incluirá estaciones de bombeo de agua y transformadores para garantizar el suministro de energía a la región.

“Es una línea en 33 mil voltios de 52 kilómetros de longitud, que sale desde la estación transformadora de Ingeniero Juárez y pasa por la ciudad hacia el sur, el río Bermejo, donde tenemos nosotros una estación de bombeo que se llama Santa Rita, donde actualmente hay grupos electrógenos que están bombeando agua para tirar al canal Santa Rita y hacer el recorrido y llegar hasta Ingeniero Juárez, pero no tenemos desarrollado un sistema eléctrico en esa zona de Matacos al sur, hacia el río”, explicó.

En ese sentido, indicó que esta obra “es un beneficio que viene para Formosa a través de la entidad binacional que es presidida por el ingeniero Fernando De Vido, un colaborador nuestro; y es una obra muy importante porque la vamos a hacer en 33 mil voltios, hasta el Bermejo donde se va a instalar un transformador de mil KVA, en realidad dos transformadores, uno de repuesto”.

Y agregó: “Pero lo más importante es garantizar el servicio continuo del bombeo de agua para la localidad, pero en la ruta 39 y la ruta 9 se va a hacer un rebaje de 33.000 voltios a 13.200 voltios para llevar energía por 34 kilómetros más. Estamos hablando de 52 kilómetros en 33 y 34 kilómetros de línea de 13.200 voltios, para abarcar a las comunidades de Campo Grande, Bolsa Palomo, Pozo de los Chanchos, La Florencia y El Mistolar”.

En estas localidades, señaló Villalba, hay escuelas, centros de salud y “ahora vamos a poder desarrollar sobre la ruta 9, para dar energía a toda ese gran sector de nuestro oeste formoseño, porque es en el departamento Matacos pero hacia el Bermejo”.

Y estimó que, posiblemente el próximo viernes, lleguen los inspectores de la EBI con los que REFSA va a coordinar porque “vamos a tener dentro de nuestro sistema provincial de energía a esta nueva línea”.

“Hay que aprovechar esta decisión política que se tomó a nivel provincial y con el respaldo de la EBI de hacer una línea de esta característica que va a dar solución no solamente al agua, sino que vamos a dar energía a todo el sur del departamento Mataco”, reiteró.

En ese marco, el gerente de REFSA precisó que serán 17 las estaciones transformadoras para las 17 comunidades de la zona y consideró que “es un progreso muy importante, para toda esta vasta región, estamos hablando de casi 100 kilómetros de línea”.

“Esta es una obra muy compleja, tener infraestructura eléctrica a disposición y potencia a disposición, estamos hablando ya de un bombeo un poco más constante, hasta para el riego de la zona”, detalló.

Y concluyó: “Estamos diciendo que la gente que está trabajando en la zona va a poder tener agua, no solamente agua que va a llegar a Ingeniero Juárez, sino agua también que vamos a poder distribuir en toda la zona, en los campos que tenemos cerca de todo lo que es el terraplén”.

