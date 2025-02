Villalba explicó las causas del colapso eléctrico en Formosa y el NEA

El gerente de Refsa, Benjamín Villalba, brindó una entrevista al Grupo de Medios TVO, donde explicó las causas detrás del colapso del servicio eléctrico que afecta a la provincia de Formosa y a otras áreas del NEA. Según Villalba, el problema ha sido recurrente durante los últimos días y tiene su origen en un inconveniente a nivel nacional que está afectando la estabilidad del sistema eléctrico en la región.

«El colapso que se dio en los equipos de la energía eléctrica viene pasando hace varios días y esto tiene que ver con un problema a nivel nacional», explicó Villalba.

Detalló que, especialmente entre las 13:00 y 16:00 horas, se producen perturbaciones de origen externo que generan bajones de tensión a través de la línea de 500 kilovoltios, lo que provoca que la estación Gran Formosa 1 quede fuera de servicio.

Estas fluctuaciones en el suministro eléctrico son, en gran medida, consecuencia de las altas temperaturas que se registran en la región, las cuales incrementan la demanda de electricidad.

«Este colapso de energía que estamos teniendo en todo el NEA se debe a las altas temperaturas y a que no nos pueden proveer de energía de forma constante», agregó Villalba.

A estas condiciones se suman las alteraciones bruscas en el sistema que resultan en la desconexión del servicio.

En cuanto a los esfuerzos por restablecer el servicio, Villalba detalló el proceso que deben seguir. «Recién cuando a nivel nacional, la Secretaría de Energía realiza un despacho de carga y monitorean, nos dan el visto bueno para enganchar al sistema. Con el correspondiente problema, en varias oportunidades hemos tenido que acercarnos a las estaciones transformadoras para reponer fusibles, calibrar los reconectadores y realizar otros trabajos necesarios», explicó el gerente de Refsa.

Villalba hizo énfasis en que este colapso no es un fenómeno aislado, sino que ha sido una problemática constante que la empresa viene advirtiendo desde el año pasado.

«Siempre les decimos que la generación no cubre la demanda. Esto es un problema netamente del gobierno nacional porque nosotros solo somos distribuidores», subrayó. Además, destacó la falta de reparaciones y mantenimiento en la infraestructura troncal durante todo el año como uno de los principales factores que han contribuido al actual colapso.El gerente de Refsa también responsabilizó al gobierno nacional por la falta de acciones correctivas en el sistema eléctrico.

«Este es un problema consecuencia de todo un año sin hacer ningún tipo de reparaciones sobre lo que es la troncal. Estas son directivas nacionales», concluyó Villalba.

Este colapso del servicio eléctrico ha generado un creciente malestar en los habitantes de Formosa, que han experimentado cortes de energía frecuentes, especialmente durante las horas de mayor demanda. Desde Refsa, aseguraron que están trabajando en la solución del problema, pero enfatizaron que la resolución depende en gran medida de las decisiones y acciones del gobierno nacional en relación con la generación y distribución de energía.

«La responsabilidad es de Nación, que no nos brinda la energía necesaria y suficiente como para poder cubrir a los hogares formoseños», concluyó Villalba, reafirmando que la falta de inversión y acción a nivel nacional está detrás de los problemas eléctricos que actualmente atraviesa la provincia.