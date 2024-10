Villalba: «Nación impone que van a haber cortes programados y suba del costo de la energía»

En el marco de la reunión con los vecinos del barrio Eva Perón, lugar que recibirá al gobernador Gildo Insfrán, el próximo sábado 26, en el operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, el ingeniero Benjamín Villalba, gerente de REFSA, aconsejó un uso racional de la energía, debido al récord de consumo y el impacto que tendrá en las facturas.

Recalcó que “hay cuestiones que está imponiendo la Secretaría de Energía de la Nación, como que van a haber cortes programados y que va a volver a subir el precio del costo de la energía”.

Además, hizo hincapié en que las personas pueden ingresar desde su celular a la página de la Secretaría de Energía de la Nación, “entonces van a saber directamente, por noticia de ellos o la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), que no soy yo el que está diciendo que va a pasar esto, sino que es la Secretaría de Energía de la Nación”, insistió.

Indicó que el organismo energético nacional “es el que está poniendo a consideración de la ciudadanía que no se hizo ningún tipo de mantenimiento, ni implementaron ni un tipo de plan para que nosotros podamos evitar tener estos cortes que están siendo y que van a ser programados por ellos”.

Siguiendo esta línea, aclaró que “nosotros no tenemos todavía la programación de los cortes, estamos esperando que la Secretaría empiece a dar las directivas necesarias, o sea cuántos millones de vatios vamos a despejar”.

De este modo, manifestó que “hay mucha gente que no está informada”, entonces, “dicen REFSA cortó la energía”.

Y resaltó que “REFSA está preparada para afrontar todos los problemas, pero si ellos, la Secretaría de Energía de la Nación, a través de CAMMESA, no nos dan el fluido eléctrico, nosotros no podemos repartir la energía como corresponde, porque somos distribuidores”.

Por eso, Villalba instó a la comunidad a “hacer un uso racional de la energía”, destacando que “hoy batimos récord de consumo, con 414 millones de vatios en horario de la siesta y eso quiere decir que la gente está haciendo uso de sus instalaciones”.

Sin embargo, recordó que hay que tener en cuenta que “todo eso se va a traducir en la facturación” y que “el costo de la energía, en estos nueve meses, se incrementó entre un 650 y 700 %, porque aumentaron en forma estrepitosa”, por decisión del Gobierno nacional.