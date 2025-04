Villarruel apura Ficha Limpia en el Senado para bloquear una candidatura nacional de CFK

Tras el fallido intento de hace más de 10 días, el oficialismo vuelve a la carga con la ley de Ficha Limpia, que impide la presentación de aquellos candidatos que tengan condena de segunda instancia en casos de delito por corrupción, y se prepara para convocar a una sesión en el Senado para el próximo jueves.

La aprobación de esta norma obligará a la ex presidenta Cristina Kirchner a tachar la opción de una candidatura nacional, ya que su condena a 6 años de prisión dictada en la causa Vialidad fue ratificada por la Cámara de Casación.

La posibilidad de que se apruebe Ficha Limpia Frente a este panorama, la ex presidenta quedaría más cerca de una candidatura a la Legislatura bonaerense, ya que la normativa no incluye una restricción como la que puede aprobar el Congreso nacional.

En paralelo, la Casa Rosada espera que en la próxima sesión de la Cámara Alta también se aprueben los pliegos de Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia, propuestos como embajadores en Estados Unidos y España, respectivamente, y no se descarta que se incluyan en el temario convenios internacionales que tienen despacho de la comisión de Acuerdos. Pero todo comenzará esclarecerse a partir de los encuentros que la vicepresidenta Victoria Villarruel tenga el lunes con los aliados de la oposición y sobre todo se definirá durante la reunión de labor parlamentaria del martes.

Lo que está claro es que el proyecto de Ficha Limpia quedó más cerca de ser convertido en ley por el Senado -ya obtuvo la media sanción de Diputados en febrero- luego de que los senadores por Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano publicarán un video en las redes sociales confirmando que iban a dar quórum y acompañar la propuesta en el recinto. Esta posición parece despejar las dudas del oficialismo en asegurarse los 37 senadores necesarios para el quórum, y ese mismo número para alcanzar la mayoría absoluta que se requiere para la aprobación de la ley por tratarse de una reforma electoral.

Pero en la tribu libertaria prefieren ser cautelosos y así como advirtieron que era un error convocar la sesión el 9 de abril buscando vengarse del peronismo después del rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, ahora vuelve a pedir tiempo. Las diferencias están centradas en el reclamo de algunos dialoguistas que quieren incorporar más delitos.

La cuestión es que esa modificación obligaría a que la propuesta tenga que volver a Diputados para su rechazo o ratificación, lo que en el actual escenario es complejo que Martín Menem pueda garantizar que vaya a conseguir el quórum, sobre todo cuando la discusión en la Cámara Baja está centralizada en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Para evitar dilaciones, la radical Losada había propuesto en su momento que Ficha Limpia salga como está para después ir incorporando otros delitos como pedofilia, que fue uno de los cambios más reclamados en el Congreso.

Es verdad que con la confirmación de los dos santacruceños, quienes se habían negado a firmar un pedido de suspensión de la sesión prevista para el 9, Villarruel tendría los 38 senadores que pasaron a conformar la nueva alianza de la vicepresidenta con la oposición dialoguista, salvo algunas excepciones como Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), que en este caso prometen dar su apoyo al proyecto de Ficha Limpia.

En realidad la mirada podría quedar puesta en los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes pertenecen a un frente provincial que lidera Carlos Rovira. Es que en su momento se puso en duda el acompañamiento de ambos senadores porque su jefe político había rechazado la implementación de la Ficha Limpia en su provincia. Además, en Diputados, los misioneros firmaron un dictamen propio incluyendo los delitos informáticos.

Diputados del Frente Renovador misionero votaron en el recinto el proyecto impulsado por la mayoría y fuentes del espacio anticiparon que mantendrán el apoyo en la Cámara Alta. Pero desde el oficialismo aseguran que el poroteo estará más claro entre el lunes y el martes porque el mensaje de Carambia y Gadano realizado el Viernes Santo tampoco les terminaba de cerrar.

En la vereda de enfrente, el peronismo, enrolado en el bloque de Unión por la Patria (UxP), se perfila unificado a rechazar la ofensiva de la Casa Rosada e insistir con que se trata de una maniobra para proscribir a Cristina Kirchner, quien debe esperar si la Corte Suprema ratifica o no la condena de 6 años de prisión y la inhabilitación a ocupar cargos públicos que la justicia dictó en diciembre de 2022.