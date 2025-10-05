Villarruel encabezará en Formosa un acto a 50 años de un feroz ataque de Montoneros

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, encabezará hoy en Formosa un acto central para conmemorar el 50 aniversario del feroz ataque de la organización guerrillera Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 (RIM 29). Este ataque, ocurrido el 5 de octubre de 1975 durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (Isabel Perón), se considera la acción militar más importante de dicho grupo terrorista en la época, e incluyó el secuestro de un vuelo comercial para facilitar la huida de los atacantes.

A pesar de un elocuente silencio mediático generalizado sobre este tipo de conmemoraciones durante años, se han organizado diversos actos para evocar el intento de copamiento y rendir homenaje a sus víctimas. Entre estos, se destaca el que tendrá lugar hoy en Formosa y otro que se realizará el lunes en el porteño Colegio San Pablo.

El acto principal en Formosa: 50 años de memoria

El homenaje principal, organizado por el Ejército Argentino, se llevará a cabo hoy a las 18 horas en la plaza de armas del RIM 29 en Formosa. Se espera que sea el evento más concurrido de los últimos años, con la asistencia confirmada de personas de diferentes puntos del país.

La vicepresidente Victoria Villarruel presidirá la ceremonia. Junto a ella, han comprometido su presencia varios funcionarios del Ministerio de Defensa, destacándose el director de Derechos Humanos, Joaquín Ignacio Mogaburu, y los familiares Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de dos coroneles asesinados por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Un detalle de color político que resalta en la convocatoria es la presencia del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

La lista de asistentes especiales se engrosa con la participación de veteranos de guerra de Malvinas que viajarán desde Córdoba y Comodoro Rivadavia, y veteranos de la Operación Independencia provenientes de Tucumán, Salta y Jujuy. También estará presente el exoficial Víctor Hugo Rodríguez, quien se encontraba en el RIM 29 aquel 5 de octubre y posteriormente se convertiría en un veterano de Guerra de Malvinas condecorado.

La jornada conmemorativa comenzó con una misa de campaña en el regimiento, seguida por la deposición de una ofrenda floral en el cementerio Nuestra Señora del Carmen, lugar de descanso de los restos de cinco de los “héroes de aquel día”. La noche anterior, se celebró una vigilia en la plazoleta Héroes Formoseñosdonde se depositaron las cenizas del subteniente Ricardo Masaferro, caído en combate.

Otras voces y otros actos por la “memoria completa”

La conmemoración del 50 aniversario no se limita al cuartel. El pasado viernes, la Universidad Nacional de Formosa (Unaf) albergó una conferencia sobre el ataque, la cual se dio a sala llena. Participaron el periodista y escritor Ceferino Reato, autor del libro “Operación Primicia” (vía Zoom), y el cineasta Sandro Rojas Filártiga, director del documental “Los valientes de Formosa”, quien viajó desde España.

A la cita en la Unaf asistieron figuras políticas locales como los concejales Patricio Evans y Gabriela Neme, así como Sergio Renó, mano derecha de la vicepresidente Villarruel, junto a numerosos veteranos de guerra de Malvinas, combatientes del RIM 29 y sus familiares.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), que promueve desde hace años que esta fecha sea reconocida como “Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina”, organizó su propia conferencia para mañana a las 18 horas en el Colegio San Pablo.

Bajo el lema “Por la paz y la concordia en la Argentina, las víctimas del terrorismo a la agenda”, los oradores serán el periodista y escritor José D’Angelo, quien abordará la “Memoria manipulada o verdad histórica”; el doctor Ricardo Saint Jean, con su disertación “Presos políticos, situación actual y perspectivas”; y Lorenza Ferrari, madre de Laura, estudiante asesinada por un coche bomba de Montoneros. La actividad de Afavita busca “rescatar a las víctimas del terrorismo del olvido obligado impuesto por el relato progresista que ha reemplazado a la historia en nuestro país”.

El saldo trágico de la «Operación Primicia»

La acción militar de Montoneros, denominada “Operación Primicia”, movilizó a siete pelotones de combate con el objetivo de copar el cuartel y robar armamento para futuros atentados. El asalto, lanzado un domingo, incluyó como apoyo la toma y el secuestro de un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinascon todos sus pasajeros a bordo para asegurar la huida de los atacantes.

La resistencia dentro del regimiento fue “feroz”, obligando a los agresores a retirarse sin poder cumplir con su cometido principal. El saldo del enfrentamiento fue trágico: la acción terminó con la muerte de diez soldados, un suboficial, un oficial, un policía provincial y tres civiles, sumando un total de 16 caídos en el enfrentamiento. El texto resalta que “Muchos de los soldados fueron acribillados por no rendirse, como el recordado Hermindo Luna, de 18 años”. Del lado guerrillero, se registraron 12 bajas.

Si bien Rojas Filártiga reconoció que el año pasado “se hizo justicia con los familiares de los caídos y los heridos en el ataque” a través de la reparación económica, sostuvo que aún queda pendiente el reconocimiento a unos setenta soldados conscriptos que defendieron el cuartel sin haber resultado heridos. El cineasta señaló la necesidad de “terminar con la impostura de la historia oficial, que llegó al extremo de declarar a los agresores como ‘víctimas del terrorismo de Estado’ y olvidó a quienes defendieron la patria”.