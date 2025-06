Villarruel fue sola a Rosario y lanzó un dardo a Milei que profundiza la interna: «No me invitaron»

El Presidente se hizo presente en el Campo Argentino de Polo, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel fue sola al tradicional acto en Rosario. Dice que «no la invitaron» a Palermo.

Desde actos diferenciados por el Día de la Bandera, la vicepresidenta Victoria Villarruel profundizó la grieta que mantiene con Javier Milei con un reproche por el faltazo del Presidente al tradicional acto por el 20 de junio que año a año se realiza en el Monumento a la Bandera de Rosario.

Es que, a diferencia del año pasado, Milei encabezó hoy el acto de juramento a la bandera de los cadetes de las Fuerzas Armadas en el Campo Argentino de Polo de Palermo. En su lugar, Villarruel dijo presente en Santa Fe, desde donde lanzó un dardo al Presidente: «No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá».

La permanencia de Milei en CABA es especialmente relevante este año porque evidencia las tensiones con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, a casi una semana de que la provincia se vuelque a las urnas para las elecciones jurisdiccionales.

Actualmente, La Libertad Avanza compite por el dominio de Santa Fe contra el gobernador: el candidato libertario Juan Pedro Aleart encabeza la oposición al radical Pullaro y sus candidatos.

En este escenario, Villarruel marcó una clara distinción al agradecer al gobernador santafesino y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, por la invitación. Aunque no lo hizo de cara al público por razones protocolares, fue cotundente en diálogo con Cadena 3: «¿Qué mejor lugar para honrar a Manuel Belgrano? Muy agradecida de la invitación de Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin».

Y sentenció: «El Monumento es el signo más distintivo. Definitivamente es el mejor lugar para estar». En su lugar, Milei compartió un discurso breve en el Campo Argentino de Polo tras tomarle juramento a los cadetes, allí se limitó a criticar a la política tradicional por recortar históricamente el gasto en Defensa.

Respecto a este acto, Villarruel fue contundente: «No me invitaron», disparó. Esto contrasta también con las palabras previas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien acompañó a Milei: «La representación del Gobierno estará en el Campo de Polo».

Tras tomar el juramento a la bandera a los efectivos de las tres Fuerzas Armadas como su comandante en jefe, Milei compartió un breve discurso acompañado por todo su Gabinete.

«Jurar la bandera no es una mera formalidad, es un compromiso tan grande como su propia vida, la cual deberán estar dispuestos a dejar si la Patria lo demanda», leyó Milei a las FF.AA.

En su alocución, el presidente destacó su «orgullo» por cumplir el rol de «Presidente y Comandante en Jefe de nuestras Fuerzas Armadas» y agradeció a los uniformados por su «valiente decisión» de unirse a las fuerzas, reconociendo que «ponen en riesgo sus vidas para cuidar a todos los argentinos».

A 205 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional, el Presidente marcó un paralelismo histórico: «Le prestamos juramento a nuestro máximo símbolo nacional en señal de fidelidad, como aquel 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná».

Tras esto, Milei cuestionó el tratamiento histórico de las Fuerzas Armadas: «Durante años, la política utilizó a las Fuerzas Armadas como un chivo expiatorio para justificar la reducción del gasto en Defensa, bajo el argumento de que los uniformados eran los malos y los grandes culpables de la decadencia nacional».

El mandatario calificó esta situación como «una verdadera deshonra para aquellos que forjaron nuestra Patria poniendo en juego su vida durante las guerras de la Independencia», y criticó a quienes «se llenaron la boca hablando de soberanía, como si la soberanía fuera agrandar el Estado como fin en sí mismo, en lugar de asegurar la prosperidad de su pueblo».

Luego, el Presidente advirtió sobre los desafíos futuros de las FF.AA. al advertir que, «en un mundo cambiante, las nuevas amenazas no se circunscriben exclusivamente al campo de batalla, sino que los pondrán a prueba de manera física y mental, de formas que aún no imaginan».

Por ello, «la relación entre los argentinos y sus protectores deberá mantenerse inmaculada», consideró. Y cerró con un mensaje a los cadetes: «Ustedes son el futuro de la Patria».