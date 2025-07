Villarruel habló y recrudece la interna con Milei: «Que ahorre en viajes y en la SIDE»

La vicepresidenta respondió en sus redes sociales a los mensajes de votantes libertarios que le cuestionaron su postura en el Congreso. Además, apuntó contra el mandatario por «traicionar lo que dijo».

Victoria Villarruel redobló la apuesta en su disputa con Javier Milei y, además de defender su tarea en el Congreso de la Nación, avaló lo aprobado por el Senado el último jueves. Lo hizo con un duro mensaje para el Presidente, quien asegura que las leyes votadas «arruinan» el equilibrio fiscal.

«Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo», escribió la vice en su cuenta personal de Instagram.

En esa red social la segunda autoridad del Poder Ejecutivo respondió a los cuestionamientos de votantes libertarios que le criticaron su postura en el recinto.

Lo hizo con fuertes criticas a Milei, a quien señaló por no cumplir con sus promesas y no saber «comportarse adultamente».

«Tu laburo es al lado de Javier, ¿qué carajo estás haciendo?», le reclamó un usuario, a lo que la titular del Senado contestó: «¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca».

A su vez, la vicepresidenta, quien desde hace largos meses no forma parte de la mesa chica del Gobierno ni participa de las reuniones de Gabinete, aseguró ser la funcionaria con «más contacto» con el pueblo.

«Voy al supermercado, me compro mis propias cosas y viajo por todo el país. Hace rato que nadie ve a los argentinos», apuntó.

También objetó el rumbo del programa económico de Milei: «El Presidente no debe traicionar lo que dijo porque si lo hace, los demás debemos marcárselo».

Y le recomendó a los libertarios «preocuparse» por lo que puede pasar en los próximos meses. «Preocupate por el 2026. Dejen de fumarse un ombú, hay mucha gente sufriendo y ustedes viniendo a patotear a un vicepresidente por cumplir con su función», respondió a un seguidor que lamentó «haberla perdido como aliada y potencial candidata en 2031».

«Del Presidente nos acordaremos. De las/os vices nadie se acuerda», le espetó otro usuario. «¡Mejor! Así vivo mi vida en paz, dado que así vivimos los que no robamos», arremetió Villarruel, quien, con ironía, dijo que el mandatario tendría que haber elegido como compañera de fórmula «a la hermana o a la Limones (por Lilia Lemoine), que a ustedes les gustan tanto».

«Cumplir con mi función constitucional no es destruir el país. Y putearme por los jubilados y los discapacitados me da la tranquilidad de estar en n apoyo de los argentinos más vulnerables. Si quieren ahorrar terminemos con los gastos de la SIDE», insistió en otra respuesta.

Villarruel volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras dos episodios que tuvieron lugar en la última semana. En primer lugar, con su presencia en Tucumán para celebrar el 9 de julio, luego de que el Presidente haya cancelado su visita a esa provincia por las «condiciones meteorológicas».

Luego, el jueves, presidió la sesión en el Senado que el oficialismo insistió en calificar de inválida, y en la que se aprobaron leyes para aumentar los haberes jubilatorios, el regreso de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Esa actitud le valió un nuevo cruce con Patricia Bullrich, quien la acusó de «denigrar la institución que preside».

La vicepresidente le respondió duramente a la ministra y aseguró que «la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país».

«Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido», afirmó la titular de la Cámara Alta.

Asimismo, indicó que la sesión ordinaria fue estipulada «en fecha y hora» en la sesión preparatoria anual.

«Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente», remarcó y le enrostró la fuerte interna que vive con Milei.