Villarruel marginada del Gobierno, sin diálogo con Milei y un Senado en crisis

Hace casi un año que Victoria Villarruel no tiene diálogo con Javier Milei aunque cada movimiento que da en el Senado es seguido con atención desde la Casa Rosada, que la mantiene marginada de la toma de decisiones. A eso se suma la crisis interna que enfrenta la vicepresidenta en la Cámara Alta, que se agudizó con la renuncia del secretario Emilio Viramonte Olmos a días de asumir el cargo.

Viramonte Olmos, quien reemplazó a María Laura Izzo, presentó su dimisión indeclinable porque no le asignaron funciones desde que desembarcó en su oficina. El funcionario era hombre de estrecha confianza de la vicepresidenta y fue nombrado como secretario administrativo, un cargo clave en la estructura del Senado, en la última sesión, cuando el cuerpo rechazó el proyecto de ley de Ficha Limpia.

Para lograr la designación del secretario administrativo, Villarruel tuvo que pactar con el peronismo que dio su respaldo a cambio de más sillas en las comisiones, luego de que fracasara la sesión preparatoria de febrero por falta de quórum debido a las ausencias no sólo de Unión por la Patria sino también de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

Pero la renuncia de Viramonte Olmos no es la única porque hace una semana también dejó su cargo, por pedido de la vicepresidenta, el director de Comunicación, Gaspar Bosch, quien había llegado de la mano del diputado Guillermo Montenegro, exsocio político de Villarruel que organizó la estructura del Senado en el comienzo de la gestión.

Otra de las personalidades que abandonó la Cámara alta fue Juan Martín Donato, quien también era uno de los hombres de confianza de Villarruel y estaba al frente de la dirección de Atención Ciudadana. Donato era presentado como el jefe de la juventud de Villarruel y comandaba el grupo que defendía su gestión en las redes. La crisis en el Senado no sólo tiene que ver con las bajas en la estructura de la vicepresidenta. En rigor, la Cámara no tiene temario para armar una sesión en las próximas semanas y hasta el momento en la agenda sólo figura la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que brinde su informe de gestión luego de la interpelación en Diputados por el escándalo cripto.

Los senadores ya comenzaron a enviar las preguntas para el ministro coordinador y los temas económicos parecen ser lo más preocupantes, más allá de que el ministro Luis Caputo pudo dominar la inflación y avanzar con la liberación del cepo cambiario.

La sesión informativa del ministro coordinador aún no tiene confirmada la fecha, pero sería para fines de junio. Después, el Gobierno buscará avanzar con el proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una propuesta que acaba de obtener dictamen de comisión en Diputados y que aún no tiene fecha de cuándo llegará al recinto.

Los dialoguistas buscan instalar su agenda y avanzan con una reforma de la Corte Suprema de Justicia, que comenzará a tratarse el próximo miércoles en comisión. Tal como informó Clarín, hubo contactos entre el salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, y el peronismo para avanzar en una ampliación del máximo tribunal como también en la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN). De esta manera, el oficialismo y sus aliados buscan dar una vuelta de página a la controversia generada por el rechazo al proyecto de Ficha Limpia que envió el Gobierno y que fracasó por la falta de acompañamiento de los misioneros, aliados del oficialismo.

Pero más allá de la crisis del Senado y la falta de agenda, los senadores dialoguistas siguen con preocupación las tensiones entre la vicepresidenta y el Gobierno. Incluso hubo ocasiones en las que tuvieron que marcarle a los enviados del Ejecutivo que Villarruel era la autoridad del Senado.

Por eso, algunos dialoguistas alertan sobre «una decadencia de la división de poderes, con una fuerte presión del Poder Ejecutivo y pocas convicciones de los legisladores».

Pero, además, los senadores más cercanos al oficialismo vieron con preocupación lo ocurrido en la última sesión porque ese día Villarruel no sabía cómo iba a salir la votación de Ficha Limpia siendo la presidenta del Senado. Para algunos es uno los efectos que tiene la guerra de roce que mantienen el Presidente y su vice.

Desde la oposición también explican que Villarruel aceptó su rol institucional y difícilmente se salga de ese status quo. En rigor, la vicepresidenta está cada vez más lejos de formar parte del entorno presidencial. No tuvo intervención en la campaña del oficialismo en las recientes elecciones porteñas, ni tampoco formó parte de los festejos por el triunfo de Manuel Adorni, ni siquiera hubo un mensaje en las redes sociales felicitando al vocero presidencial.

Vale aclarar que Adorni responde a Karina Milei, con quien la vicepresidenta ya no tenía relación antes de que asuma el Gobierno. Desde el año pasado, la interna entre ambas fue profundizándose.

En los pasillos del Congreso fue comentado el mensaje que Villarruel difundió en sus redes durante la última Pascua, puntualmente el Viernes Santo, cuando hizo referencia a «soportar los desprecios» y «levantarnos nuevamente ante el peso de nuestro madero». Un claro mensaje a la interna del Gobierno.

Ahora se vienen los festejos por el 25 de Mayo y la vicepresidenta fue invitada al Tedeum que tendrá lugar en la Catedral Metropolitana, pero no saldrá desde la Casa Rosada junto al Presidente y su Gabinete.

El año pasado, Villarruel y Milei asistieron juntos a la ceremonia, tomados del brazo, y fue una de las últimas oportunidades en las que se mostraron juntos antes de que escalaran las tensiones.

Mientras tanto, Villarruel gana respeto entre los dialoguistas por haber enfrentado en su momento a Néstor Kirchner y en su desembarco en el Senado mandó otro gesto al retirar el busto del ex presidente del Salón de las Provincias, desafiando así al bloque mayoritario.

«No creo que Victoria sea fácil de arriar, tiene su manera de pensar, obedece como un militar, pero con ciertos límites», describió un importante allegado.

Los distintos sectores del Senado coinciden en que en este momento no se ve que Villarruel tenga una proyección política dentro de La Libertad Avanza, pero tampoco la ven por fuera del oficialismo porque entiende que si se va perderá su caudal de votos. Incluso, la vicepresidenta no tiene ni senadores que le respondan.