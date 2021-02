Compartir

Diputados de Juntos por el Cambio que llegaron a nuestra provincia en el marco de las denuncias por violaciones a los derechos humanos que trascendieron a nivel nacional visitaron ayer por la mañana visitaron Clorinda para interiorizarse de la situación de la segunda ciudad. En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado Waldo Wolf, quien es presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, dejó en claro que “vinimos a denunciar lo que está mal; lo que está bien hay que sostenerlo, pero lo que no debe ser corregido”.

Al ser consultado por su arribo confió que “la primera impresión que tengo es que en gran parte de la sociedad formoseña hay una concepción binaria, sin grises, todo bueno o todo malo”.

“Nosotros no creemos que está todo mal, pero uno viene a denunciar lo que sí; decimos que hay confinamiento, hay vulneración de los derechos humanos, cercenamiento de las libertades individuales colectivas, y algunos defensores del absolutismo de Gildo dicen ‘pero bueno, acá hay pocos casos’, bienvenido sea eso y no queremos que haya más casos, creemos que se pueden aunar las dos cosas, lo que está bien hay que sostenerlo y lo que está mal corregirlo”, aseveró.

Reiteró que “venimos a denunciar lo que entendemos que está mal porque esa es la manera de construir una sociedad mejor”.

Disparó que “acá hay violación sistemática de los derechos humanos y eso debe ser corregido, manteniendo los niveles sanitarios que tiene la provincia que son buenos”.

Aclaró que no dicen que el Estado puso un sistema para violar los derechos humanos, sino que “este Estado tiene un sistema para ello. Dicen ‘vamos a hacer lo que nosotros queremos, aunque sea absurdo, aunque no sea lo mejor para la salud’. Acá hay un sistema que tiene cosas que no violan derechos humanos y acciones que sí. Si podemos entre todos debemos ir limpiando la paja del trigo, viendo qué está bien y que está mal para estar mejor”.

“Ciudadanos de

primera y de segunda”

Por otro lado, el legislador nacional indicó que notó una concepción “feudal” de ciudadano de “primera” y “de segunda”. “Mas allá de que nos decían que no íbamos a poder entrar ingresamos a Formosa y nos recibieron muy bien. Eso pasó con nosotros, pero ningún otro formoseño puede ingresar de la manera que lo hicimos nosotros. Cumplimos con todos los requisitos, nos hisopamos antes de salir y acá nuevamente”, asintió.

