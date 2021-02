Violación de derechos humanos: Diputados de JxC denunciaron a Pietragalla por “encubrimiento”

Compartir

Antes de regresar a Buenos Aires, diputados de Juntos por el Cambio que el miércoles llegaron a nuestra provincia en el marco de las denuncias por violaciones a los derechos humanos brindaron una conferencia de prensa informando “lo que se llevan” tras recorrer la ciudad capital, Clorinda y hablar con decenas de formoseños. En este marco, los legisladores coincidieron que en Formosa “si hay violación sistemática de los derechos humanos” y además comentaron que denunciaron al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla por “encubrimiento”.

Mónica Frade

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada Mónica Frade confió que “nosotros hicimos una denuncia en la Procuración Nacional de Violencia Institucional y en el órgano de Menores que ya empezaron a intervenir; la denuncia por encubrimiento al secretario de derechos humanos de la Nación la iniciamos ayer- jueves-“.

“Todo el material que recogimos lo único que prueba es el encubrimiento porque él debió haber hecho estas denuncias, debió presentarse en las causas penales que ya estaban en trámite y no lo hizo”, disparó.

Waldo Wolf

Por su parte el diputado Waldo Wolf expuso que “nosotros para ingresar no tuvimos ningún problema, me llevo la impresión de que hay un sistema de castas y feudo; como diputados nos atendieron bárbaro, no entiendo por qué los formoseños no pueden entrar y salir libremente de su provincia”.

En este sentido, el legislador nacional lanzó que “en Formosa hay una violación sistemática de los derechos humanos, hay un sistema. Y nosotros lo comprobamos con decenas de testimonios, y no es que encontramos una aguja en el pajar, la gente se acercaba en cualquier lugar”.

“Ayer a la noche fuimos a un centro de detención militarizado donde había 40 personas, 14 familias, 12 menores, es un centro que el Gobierno llama sanitario, pero no hay un solo medico”, criticó el diputado.

Asimismo, añadió que “comprobamos que hay un sistema que detiene con hisopados negativos, incluso pudiendo el ciudadano denunciar que tiene posibilidad de hacer el confinamiento en su casa, se lo detiene mucho más de 14 días”.

“Nos vamos de acá habiendo denunciado un sistema que viola los derechos humanos e invitando a los formoseños que entiendan que el día que pierdan el miedo la parte mala del régimen que debe caer, caerá”, insistió.

Sebastián Salvador

“Nos parece muy grave que Pietragalla haya venido a convalidar el sistema policial que se está llevando a cabo en Formosa, que el Gobierno nacional a través de sus máximas autoridades convaliden lo que pasa acá es grave, por eso vinimos a hacernos presentes, escuchar los testimonios en persona”, aseveró el diputado Sebastián Salvador.

Enfatizó que “lo que ocurren en los centros es un régimen carcelario más que sanitario, entonces nosotros no podemos permitir esas cuestiones, nos parece muy importante cómo reaccionó la gente de Formosa y eso vinimos a escuchar”.

