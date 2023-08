Violación grupal en Cosquín: hay tres detenidos por el ataque a una adolescente de 14 años

La Justicia de Córdoba ordenó la detención de tres varones acusados de haber abusado sexualmente en grupo de una adolescente en el marco de una fiesta que se realizaba en un domicilio de la ciudad de Cosquín, en el valle de Punilla. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se indicó que se trata de dos mayores y un menor.

Por el momento, no trascendió la imputación penal que pesa sobre los sospechosos, cuyos arrestos fueron dispuestos por la fiscal Paula Kelm, quien lidera la investigación. De acuerdo con el diario La Voz, no se descartan más detenciones.

La investigación por la violación grupal a la adolescente se maneja con total hermetismo “a los fines de evitar la revictimización secundaria”, así lo indicaron desde el MPF y explicaron: “Se reservan los datos conforme los compromisos asumidos por el Estado Argentino en aras de una protección reforzada de aquellas víctimas vulnerables (mujeres y niños), que surgen de la Convención de ‘Belém Do Pará’ y de la Convención de los Derechos del Niño, las cuales gozan de jerarquía constitucional”.

La denuncia fue radicada la semana pasada por la madre de la víctima, una chica de 14 años. Allí, la mujer sostuvo que el ataque habría sido perpetrado por un grupo de entre seis y siete jóvenes, la mayoría de ellos conocidos de su hija, con quienes estaba en una fiesta el jueves a la noche en una vivienda del barrio San José Obrero.

La víctima, según contó su madre, dijo que le habrían suministrado una bebida adulterada con una sustancia que la hizo perder el conocimiento, y luego sobrevino la agresión sexual. Tras la denuncia, fue derivada a un sanatorio médico y está bajo tratamiento psicológico con un gabinete especializado.

Otros casos de

violación grupal

No es la primera vez que una violación grupal ocurre en Córdoba. A 185 kilómetros de Cosquín, en la ciudad de Villa Dolores, una menor de edad denunció haber sido atacada a la salida de un boliche local en abril de 2022 y, al igual que en este caso, fue la madre de la chica quien realizó la denuncia.

Los sospechosos de ese ataque ocurrido en abril del año pasado, todos mayores de edad, fueron arrestados por orden de la fiscal de Instrucción de Primera Nominación de Villa Dolores, Eugenia Ferreyra. Se trata de Nicolás Alejandro Roveres (28); Matías Jesús Contrera (24) y Leandro Ariel Oviedo (22). Los tres están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Otro caso que tuvo alto impacto mediático ocurrió en febrero de 2022, en el barrio porteño de Palermo. Seis jóvenes fueron detenidos luego de haber sido descubiertos mientras violaban en grupo a una chica de 20 años en el barrio porteño de Palermo. El hecho fue particularmente grotesco: los imputados fueron acusados de turnarse para cometer el ataque dentro de un Volkswagen Gol blanco, mientras otros hacían de campana y tocaban la guitarra en la vereda.

A un año y cinco meses del episodio, según establecieron fuentes judiciales, los acusados comenzarán a ser juzgados en algún momento del mes de agosto, en el Tribunal Oral Criminal N° 14 de Capital Federal.

Allí, Ignacio Retondo, Thomás Fabián Domínguez, Steven Alexis Cuzzoni, Lautaro Ciongo Pasotti, Ángel Ramos y Franco Lykan, que tenían entre 20 y 24 años al momento del hecho, deberán responder por los delitos de amenazas simples, abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas y lesiones leves, en concurso real entre sí, con una pena que podría alcanzar los 20 años de prisión.

*Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda: comunicate al 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año.