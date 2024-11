Violencia de género: afirman que hay unos 39 dispositivos duales en funcionamiento

Demostraron ser altamente efectivos en casos de alto riesgo de violencia de género en su modalidad doméstica. Los equipos se componen de dos unidades de rastreo que se entregan tanto a la víctima como al agresor

Mediante la firma de convenios, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación provee a las provincias de los dispositivos. Y la Justicia local es la que determina, finalmente, en qué casos deben aplicarse.

Son dispositivos duales porque se georeferencian y se calibran entre sí para que se active la alarma si el agresor viola la medida cautelar de prohibición perimetral ordenada por la justicia.

Cuando se detecta una proximidad que transgrede los límites fijados por la medida cautelar, se activa una alerta que determina la inmediata intervención policial para resguardar a la víctima. También la libera de la tensión que implica estar a cargo de su propia seguridad, como sucede con el botón antipánico.

Al suplantar la consigna policial como mecanismo de protección, esta herramienta evita la revictimización de la persona y facilita el restablecimiento de su vida cotidiana de manera autónoma.

Cada jurisdicción tiene un centro de monitoreo que realiza el seguimiento de los dispositivos y funcionan las 24 horas, los 365 días del año.

Sobre esto, la subsecretaria de Justicia de la provincia, Higinia Sena, señaló que en Formosa se implementó en el año 2020 y funciona dentro del organismo a su cargo, en la coordinación de la entrega de estos dispositivos a solicitud de los jueces que intervienen en causas de violencia de género donde, por la gravedad del hecho, y otra serie de parámetros que tienen en cuenta los jueces, consideran que es necesario el resguardo de la víctima.

Señaló además que ambas personas ingresan a un programa, que tiene una duración establecida por la Justicia y un procedimiento que es ejecutado a través de los técnicos que prestan servicio en la Subsecretaría de Justicia, con la colaboración permanente de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía y la Secretaría de la Mujer.

También cumple un rol fundamental la sala de monitoreo que depende del Ministerio de Gobierno, que es donde se realiza el monitoreo de las parejas que están dentro del sistema, los 365 días del año.

Consultada al respecto, subrayó que en la actualidad hay 39 dispositivos duales en actividad, alguno de los cuales se van retirando porque el plazo se vence, tras la evaluación que realiza la Justicia. “Considera que ya el riesgo de vida de la víctima cesó o mermó y considera que a lo mejor con una restricción de acercamientos ya sin dispositivos electrónicos puede esa pareja desarrollar su vida normal”, subrayó.

En otros casos, debe establecerse una prórroga. “Hemos tenido en algún momento más de 40 dispositivos, obviamente con este nuevo Gobierno nacional también mermaron las entregas de los dispositivos electrónicos, entonces se va haciendo una elección más rigurosa de cada caso en los que se aplica este dispositivo”, explicó.

Resultados

Sena evaluó como positivo el uso de los dispositivos, ya que cumplieron su función de garantizar el cumplimiento de las medidas de restricción de los jueces y la protección de la víctima.

Reveló, además, que hasta el momento no se registraron inconvenientes en el uso del dispositivo. “No hemos tenido ningún evento, ninguna contingencia, que hayamos tenido que lamentar, como una lesión o más allá de una molestia, porque a veces también son involuntarios los acercamientos de las partes”, enfatizó.

Comentó que “a veces el agresor no sabe, desconoce dónde está la víctima y a lo mejor se la cruza o no se respetan los 700 metros porque cruza a dos cuadras o a una cuadra”.

Dijo que en este caso se activan alarmas sonoras y visuales en la Dirección de Monitoreo y se da intervención a la Policía, y si el caso lo amerita, también actúa la Dirección de Género, para asistir a la víctima.

La funcionaria provincial comentó, a su vez, que en forma mensual se informa a Nación sobre los dispositivos activos, aquellos que se dan de baja y los que deben reponerse. Allí se nota una merma en el envío del stock de reserva. “Eso es lo que notamos hasta hoy, pero no podemos decir que no haya dispositivos. Dispositivos hay, hay disponibles y en stock”, marcó.

Secretaría de la Mujer

En tanto, la secretaria de la Mujer, Patricia Hermosilla, señaló a esta Agencia que desde el área a su cargo se intensificaron todas las propuestas ligadas a la prevención de la violencia contra la mujer, desde el lanzamiento de la Campaña Provincial de Prevención de las Violencias por Motivos de Género, utilizando todos los espacios públicos disponibles.