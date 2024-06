Violencia de género: «Efectuamos un acompañamiento real y cercano al domicilio de la persona afectada»

A nueve años de la primera protesta en la Argentina, reclamando el cese de la violencia machista, la secretaría de la Mujer, Patricia Hermosilla, se refirió al 3 de junio y el grito de “Ni una Menos”.

En este contexto, la funcionaria provincial resaltó las políticas públicas implementadas por el Gobierno de Formosa para acompañar a las personas que se encuentran en situación de violencia de género, entre ellas mujeres y diversidades.

Recordó que desde el año 2015 se toma la fecha como reivindicación de las luchas en pos de ganar espacios que tienen que ver con la perspectiva de género, especialmente en la visibilización de femicidios y travesticidios, y trajo a colación el reciente triple femicidio ocurrido en Barracas.

Lamentó Hermosilla la posición adoptada por el presidente de la Nación, Javier Milei, quien “se expresó en contra de la perspectiva de género y el acompañamiento a políticas públicas que son transversales y necesarias”.

En ese mismo sentido, reprobó el recorte que sufrió el Programa Acompañar, que fuera creado por decreto y está dirigido a mujeres y personas del colectivo LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país.

Les brinda durante seis meses consecutivos un apoyo económico (un Salario Mínimo, Vital y Móvil, hoy en $202.800) y soporte psicológico y social.

“Desde la Unidad de Gestión de Carga, las personas que iniciaron los trámites durante la gestión del Gobierno anterior, se continúa abonando, no así altas. Quiere decir que tenemos más de 500 beneficiarias que se inscribieron y estamos a la espera del alta a nivel nacional”, ejemplificó.

Insistió en que aquellas personas que se inscribieron a fines de noviembre del 2023 no tienen novedades, porque no hay ninguna respuesta directa del Estado Nacional.

“De alguna manera tiene coherencia con lo que piensa el Presidente, que las políticas con perspectiva de género no tienen razón de ser”, alegó tras considerar que el discurso de Milei es agresivo, hostil y misógino.

Consideró Hermosilla que Formosa marca una diferencia en cuanto a la atención de personas afectadas por violencia de género, ya que efectúa un acompañamiento real y cercano al domicilio de la víctima.

Se trata de los espacios de Encuentros de la Comunidad Organizada (ECO) que funcionan en los distintos barrios, y ofrecen las mismas prestaciones que la oficina central de la Secretaría.

Están pensados como espacios de escucha activa, en los que se brindan asesoramiento, orientación y acompañamiento en su especificidad técnica.

Dijo que además, en constante labor con la Policía y los Municipios, se trabaja en los distintos puntos de la provincia, destacando que en cada comisaría hay personal preparado para el abordaje de situaciones de violencia intrafamiliar y de género.