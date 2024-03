Violencia en Rosario: Santa Fe convocó a policías retirados para custodiar escuelas y hospitales

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaron, lo adelantó este lunes en la conferencia de prensa que dio junto a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Defensa, Luis Petri; y a Pablo Javkin, intendente de Rosario: “Estamos convocando a policías retirados para cumplir funciones operativas”. Y esta tarde, vía X (ex Twitter) la administración provincial lanzó el anuncio para que esos ex agentes hagan de custodia de escuelas, hospitales y otras instituciones públicas de la ciudad más violenta.

“Convocatoria a personal retirado de la Policía”, reza el título del tuit de la Gobernación de Santa Fe, donde desliza que buscan incorporarlos no a funciones administrativas, sino como personal de calle y custodia. Luego, explican los diferentes mecanismos para que los efectivos que quieran participar puedan inscribirse.

La medida es parte de la puesta en marcha del comité de crisis conjunto entre Nación y Provincia en la ciudad de Rosario, luego de un fin de semana de extrema violencia. En los últimos días, hubo una ola de terror: en una semana balearon un micro con penitenciarios y mataron a dos taxistas, un colectivero y un playero de 25 años que fue ejecutado a sangre fría.

Los crímenes fueron perpetrados por las bandas narco que dominan la ciudad como respuesta a las medidas aplicadas por el gobierno local en las cárceles en las que están detenidos los integrantes de los clanes violentos.

“Son horas de profundo dolor en Rosario desde hace 10 días”, había dicho esta mañana el Gobernador que envió su “solidaridad y el abrazo más profundo” a los familiares de las víctimas de lo que consideró “ataques cobardes”. También dijo que los narcos “reaccionaron porque cortamos sus negocios desde la cárcel”.

Esta hipótesis creció durante las últimas horas tras el homicidio del playero debido al mensaje mafioso, escrito en birome, sobre una hoja rajada escolar. “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y (Pablo) Cococcioni”, comienza diciendo la nueva amenaza del crimen organizado contra el gobernador y su ministro de seguridad y continúa: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”.

En ese contexto, el Gobierno puso en marcha el comité de crisis en Rosario: “Hoy ya hablamos de narcoterrorismo”, dijo la ministra Bullrich y anunció el envío al Congreso de una “ley antimafia” inspirado en la Ley RICO de los EEUU y la legislación italiana.

¿De qué se trata? “Consiste en atacar el flujo de dinero. El problema que hoy tenés es que se ataca a los delitos de manera individual, no considera a la organización como un todo, como si fuera una ‘empresa’ y las organizaciones delictivas crean un circuito en donde los agarras con una parte, pero no podés ir por el todo”, explicó la fuente consultada por Infobae.

A su turno, el ministro Petri puntualizó que en las próximas horas llegarán las Fuerzas Armadas para ser sostén logístico y táctico de las fuerzas federales: la PFA, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe.

Al mismo tiempo, el domingo se había constituido la Junta Operativa, conformada por el Gobierno de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación, Municipalidad de Rosario y Gobierno Nacional, que “trabajará de manera permanente”. Entre las medidas, se destacan:

● Triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio

● Acciones operativas focalizadas en zonas vinculadas a las investigaciones en curso

● Operativos de saturación

● Conformación de un equipo especial de investigaciones con miembros de distintas unidades de fiscalía

● Incremento del personal policial cubriendo horas de servicio extraordinario

● Refuerzo de las fuerzas federales y participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo logístico

● Ampliación de las recompensas para quienes aporten al esclarecimiento de los hechos

● Intensificación de los controles de vehículos y personas, para lo cual requerimos la predisposición de la ciudadanía.