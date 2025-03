Violencia, intervención de la policía y escándalo: qué pasó con Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante la noche del viernes, la familia de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a ser noticia en el medio del escándalo por infidelidades y la lucha por la custodia de las hijas de ambos. Luego de que la Justicia le diera la razón al jugador del Galatasaray en la batalla legal y que la conductora aceptara entregarle a las pequeñas después de 60 días sin verlo, un nuevo escándalo atravesó el Chateau Libertador: gritos, llanto, violencia e intervención de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. A su vez, se ordenó la permanencia de las menores con su madre y la prohibición de ingreso de Icardi al domicilio, con aviso sobre «posible detención» en caso de reincidencia.

«Gracias a la justicia Argentina y a mis abogados, hoy tengo las garantías que pidieron mis hijas y yo, como madre, acompañé. Fueron escuchadas y tengo la tranquilidad de que nadie las sacará del país y podrán reconstruir su vínculo con su padre. Sin presencias nocivas, tal como ellas mismas pidieron. Voy siempre a trabajar en fortalecer el vínculo, como lo comuniqué en la Justicia», expresó Wanda durante la tarde a través de su cuenta de Instagram.

Durante la noche, el futbolista rosarino se acercó al piso donde vive Nara para retirar a las pequeñas y rápidamente, la situación escaló. Según indicó LAM, Icardi habría trabado un ascensor y se habría encerrado con una de sus hijas menores. «Se confirma lo del ascensor, que estaba trabado como decían un grupo de vecinos», alertaron. Los gritos y la desesperación de la conductora generaron la intervención de tres oficiales de la policía, pedidos por la conductora. «¡Ayúdenla, por favor!», dice llorando, en uno de los videos que se viralizaron.

Otros periodistas de la farándula sumaron que había, presentes en el lugar, asistentes sociales. «Patearon puertas, hubo forcejeos. Esto es muy grave y complica todo», sostuvieron; incluso el panelista Pepe Ochoa sumó: «Se estaban yendo y las menores no querían irse. La Policía le pidió a Mauro que le dé a las niñas por lo menos para contentar la situación y después todo escaló a un nivel horrible». En tanto, Teleshow compartió diversas imágenes donde se observa cómo llegan efectivos de la Policía de la Ciudad al hotel y una ambulancia del SAME para dar apoyo psicológico y también fotografías de la salida del lugar en su camioneta, junto a su abogada Elba Marcoecchio.

Desde la Policía de la Ciudad informaron a El Destape que personal de la Comisaría Vecinal 13B se desplazó al lugar de los hechos por un «episodio de violencia familiar». Allí, entrevistaron a la denunciante -Nara- quien informó que Icardi se presentó al domicilio para dejar dos mascotas y retirar a sus hijas. «Según su relato, durante el encuentro se produjo un incidente en el que el hombre se tornó violento verbal y físicamente, sin llegar a golpearla», indicaron.

A su vez, constataron que «las menores presentes estaban ilesas y preventivamente, se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo persona realizó control clínico a Wanda», a pesar de que se negó a ser trasladada en medio de una crisis de nervios. «Se dispuso labrar actuaciones por hostigamiento, maltrato físico y verbal, realizar un acta contravencional y notificar a Icardi sobre la posibilidad de detención en caso de reincidencia», sostuvieron.

Por otro lado, se ordenó la permanencia de las menores con la madre y la prohibición del involucrado al domicilio, junto a la presencia de un móvil en el edificio. Interviene en el caso la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Botto.

Qué pasó con las hijas

de Wanda y Mauro Icardi

En los videos que se viralizaron, se puede observar al jugador con una de las pequeñas alzada, que llora desconsolada pidiendo «quiero abrazar a mamá primero», antes de dejar el edificio. «Sí, sí. Abrazás a mamá y nos vamos», responde pero ingresa al ascensor mientras la nena parece angustiarse más. «¡Le quiero dar ahora! ¡Me siento mal, por favor!», exclama la nena. Allí se da la intervención de la Policía, quienes -de buena manera- le solicitan que colabore con la situación porque la nena está pasando un mal momento.

«¡Quiere ir con la Policía la nena, por favor! ¡La nena le está pidiendo ayuda!», se la escucha a Wanda, desesperada, detrás. «La nena me lo está pidiendo, me está pidiendo ayuda. Se quiere bajar, ¿la podés bajar? No está tranquila, no la está pasando bien», agrega la mujer policía en la puerta del ascensor. Seguido de esto, logran salir del ascensor y Mauro la baja al piso: «La nena se tiene que ir conmigo, ya se tiene que ir conmigo. Te quedás acá porque tenés que ir con papá, te quedás acá por favor».

Ante la insistencia de la policía, para evitar mayor malestar en la nena, lanzó: «Yo llamo a mi abogada y esto se soluciona en dos segundos». Mientras que en otro video, apuntó: «Ya está la orden judicial, ya las retiré, vos no me tenés que decir nada. Como todo lo que se hizo, fue como yo quiso. No les salió nada, cero», con una sonrisa algo socarrona.