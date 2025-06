Violento ataque a la diputada Agostina Villaggi en el barrio Salvador Gurrieri

Un lamentable episodio de violencia política tuvo lugar en el barrio Salvador Gurrieri (ex Lote 111), cuando la diputada provincial de la UCR Agostina Villaggi fue agredida físicamente por una mujer durante una actividad de campaña.

El hecho ocurrió mientras Villaggi junto a su espacio político “Sigamos Adelante”, preparaba un locro para compartir con los vecinos de la zona, como parte de las acciones proselitistas de cara a las elecciones de este domingo. En ese contexto, una mujer se acercó de forma violenta, tomó del cabello a la legisladora y la tiró al suelo, arrastrándola por el barro, según relataron testigos presentes.

A través de sus redes sociales, la diputada relató lo sucedido y responsabilizó por el ataque a «grupos de violentos que responderían políticamente al concejal del PJ, Marcelo Sosa». Además, cuestionó duramente el accionar –o la falta del mismo– por parte de la policía, ya que el hecho ocurrió a escasos metros de la Comisaría local y en presencia de efectivos que no intervinieron.

“Fui agredida brutalmente en plena actividad de campaña. Me tiraron del pelo y al barro. Es evidente que algunos sectores no toleran que caminemos los barrios con propuestas, con respeto. Esto no fue un hecho aislado. Fueron enviados por quienes creen que la política se impone con violencia y miedo”, expresó Villaggi en un video publicado horas mas tarde.

También dejó en claro que continuará con sus actividades en los barrios y pidió garantías de seguridad para todos los espacios políticos que participan del proceso electoral. “No nos van a callar ni a frenar. La democracia se defiende en las urnas, con respeto, no con golpes”, afirmó.

La campaña electoral entra en su recta final con un clima tenso, marcado por este hecho que generó preocupación entre dirigentes y vecinos. Desde distintos sectores políticos ya comenzaron a circular muestras de solidaridad con la diputada Villaggi.

Lucy Aguayo repudió la

agresión a la diputada Villaggi

La secretaria de la Mujer de la Unión Cívica Radical (UCR) y segunda candidata a Convencional constituyente, Lucy Aguayo, repudió enérgicamente la agresión sufrida por la diputada provincial Agostina Villaggi.

A través de un comunicado, expresó: “Lo que ocurrió hoy es grave y preocupante. No solo se trata de un acto de violencia política contra una representante elegida por el pueblo, sino también de un mensaje intimidatorio hacia quienes participamos activamente en esta campaña. Es inaceptable que haya agresores amparados por el silencio o la pasividad de las fuerzas de seguridad”.

Además, Aguayo aseveró que la agresora ya está identificada y denunciada por lo que exigió que se investigue el vínculo con el concejal Marcelo Sosa y se determinen responsabilidades institucionales ante la inacción policial.

“No vamos a naturalizar estas prácticas. Vamos a seguir caminando los barrios, hablando con los vecinos, proponiendo, escuchando y construyendo. No nos van a correr ni con violencia ni con miedo”, concluyó diciendo la dirigente radical.