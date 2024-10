Violento ataque de motochorros en barrio San Francisco: el hecho ocurrió a plena luz del día

El lunes pasado, cerca de las 16 horas, motochorros intentaron asaltar a dos mujeres que circulaban a bordo de una motocicleta por calle Madariaga del barrio San Francisco de la ciudad capital.

Ante la resistencia de las mismas, los malvivientes empujaron el rodado logrando que la mujer que iba como acompañante caiga al suelo. Sii bien no lograron su cometido ya que vecinos salieron al auxilio de inmediato, la víctima terminó con varios golpes en su cuerpo.

La denuncia del hecho fue realizada en la Comisaría Tercera y se espera que los delincuentes sean detenidos a la brevedad ya que serían personas conocidas por diferentes delitos cometidos en la zona.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Abigail, hija de la mujer que cayó al suelo y quien además iba conduciendo el rodado relató: “con mi mamá veníamos por la calle Madariaga, al llegar a Carlos Girola dos sujetos que circulaban en una Honda Titan azul trataron de arrebatarnos el celular y tirarnos de la moto, cuando yo me corrí para un costado le estironearon el celular a mi mamá y ella llegó a caer de la moto, entonces la soltaron y emprendieron su huida. Yo los logré seguir hasta la ciclovía pero se me perdieron”.

Luego de lo ocurrido, la joven comentó que después fueron a hacer la denuncia, y “los policías nos dijeron que justo se bajaron del móvil y que cuando ellos andan recorriendo nunca pueden presenciar para agarrarlos”.

“Cuando yo los perseguía iba tocando bocina, un vecino me gritó que uno de los chorros era del barrio La Floresta y el otro del Villa Lourdes”, acotó.

“Después de lo que nos pasó varias personas me dijeron que últimamente andan robando mucho bajo esa modalidad y que justamente esa moto estuvo implicada en otros hechos cercanos. La Policía nos preguntó si había cámaras de seguridad cerca y que ellos iban a ir a revisar, pero hasta ahora no nos dieron ninguna información. Ahora tenemos miedo para circular por la calle, porque esto pasó a plena luz del día, en una zona donde siempre hay mucho movimiento”, cerró diciendo Abigail.