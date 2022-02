Violento robo a punta de cuchillo en una heladería del Circuito 5

Compartir

Ayer, minutos después de las 12 horas, un sujeto ingresó a una heladería ubicada en el barrio Eva Perón, sobre avenida Soldado Formoseño, y a punta de cuchillo amenazó a la mujer que atendía exigiéndole la entrega de dinero, para luego darse a la fuga. Para esclarecer el hecho la Policía desplegó un amplio dispositivo en toda la ciudad.

Del hecho tomaron conocimiento efectivos de la Subcomisaria República Argentina, quienes de inmediato acudieron hasta el lugar y se entrevistaron a una mujer de 40 años, quien informó que un hombre mayor de edad utilizó un arma blanca y exigió la entrega de todo el dinero.

Por tal motivo, optó por entregarle una fuerte cantidad de dinero en efectivo y escapó.

En el lugar de los hechos, los efectivos labraron las actuaciones con intervención de la justicia, todo documentado por efectivos de Policía Científica, en tanto la totalidad de los investigadores de las diferentes dependencias policiales se encuentran desplegados por toda la ciudad en procura de lograr el esclarecimiento del hecho.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Maira, otra empleada del lugar, confió que se trata de un hecho nunca antes registrado y que lo más «extraño» es el horario en que se registró. «A mi compañera la tiraron al piso y amenazaron con cuchillo, aparentemente era una sola persona que llegó en motocicleta según se supo por vecinos», comenzó diciendo.

Y continuó: «el hecho se registró a pleno mediodía en un lugar que es super transitado. Nunca nos esperamos que nos roben a plena luz del día, sobre todo por el lugar en donde estamos».

«Mi compañera no me pudo contar mucho porque la sedaron para que se tranquilizara ya que estaba muy nerviosa; le pusieron unos calmantes, se llevó un susto muy grande», agregó Maira.

Cuando se le preguntó por la suma que se llevó el delincuente aseveró que «desconoce» y que «esta sucursal es nueva, nosotros estamos desde el mes de octubre, es la primera vez que nos roban» aunque «si nos habían advertido por la zona, por eso a la noche trabajamos a puertas cerradas, pero hoy nos sorprendieron a plena luz del día».

«Todavía no estamos seguros de qué va a pasar, pero lo más probable es que nos manejemos a puertas cerradas, atenderemos por la reja hasta que le encontremos la vuelta», expuso la misma.

Finalmente, la empleada confió: «cuando denunciamos el robo enseguida llegaron los móviles policiales y personal de la Brigada, es la primera vez que nos pasa, en ninguna sucursal nos pasó algo así».

