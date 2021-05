Violento robo a punta de pistola al intendente de Palo Santo

Compartir

En horas de la madrugada, dos malvivientes a punta de pistola asaltaron al intendente de Palo Santo, Raúl D’ Zakich y se llevaron un botín superior a los $ 500.000.

“Cerca de las 5 de la mañana cuando salí afuera de mi casa me sorprendió un sujeto, quien me puso un arma en la cabeza y me obligó a entrar nuevamente a la casa. Me pegaron un culatazo para que me quede tranquilo, luego a mi señora y a mí nos maniataron y amordazaron”, contó al Grupo de Medios TVO el jefe comunal.

Seguidamente confió que es evidente que los delincuentes “sabían todos nuestros movimientos” y “pensaban que teníamos mucho dinero, ya que en todo momento nos preguntaban por los dólares”.

“Se llevaron la plata de una venta de animales que hicimos, después dinero del negocio y lo que teníamos guardado en el ropero; también se llevaron mi cartera con plata y todas mis documentaciones”, acotó y añadió que si bien no los pudo reconocer porque tenían gorra y barbijo no serían del pueblo. “Por el acento creo no son de acá”, aseveró.

