Violento triple choque sobre la General Paz: hay 9 heridos y la avenida estuvo 4 horas cortada por la intervención del SAME Aéreo

Nueve personas resultaron heridas este domingo por la mañana tras un violento triple choque que se produjo en la intersección de la avenida General Paz y la avenida de los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos.

Del accidente vial participaron dos autos y una camioneta, que se trasladaban en sentido al Río de La Plata. Hubo un importante operativo de emergencia y el corte total de la circulación en la zona duró 4 horas, entre las 6.30 y las 10.30 horas. aproximadamente.

Automovilistas que observaron lo ocurrido relataron a TN que un Peugeot 208, que circulaba a alta velocidad y venía haciendo zig zag, embistió de atrás a un Peugeot 206. Tras el choque, el 206 se prendió fuego y varios vecinos debieron intervenir para apagar el fuego. En ese vehículo iban cuatro jóvenes, uno de los cuales fue trasladado por el SAME aéreo.

En el lugar también se hizo presente la dueña de 208. Contó que se lo había prestado a su novio, y que estaba llevando a la casa a otro amigo. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó negativo.

En cuanto a la camioneta involucrada en el siniestro, testigos indicaron que fue impactada por una rueda que se le desprendió al 206, el cual quedó completamente destrozado y con varias de sus partes esparcidas por la calzada de la autovía.

Bomberos y personal del SAME llegaron rápidamente al lugar. Al advertir las lesiones de los involucrados, todos fueron trasladados a hospitales cercanos. Entre los heridos se encontraban ocho hombres y una mujeres, todos mayores de edad.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que dos hombres y una mujer, todos con politraumatismos, fueron derivados al Hospital Santojanni. En tanto, otro hombre de 28 años debió ser derivado en helicóptero al Hospital Argerich por un politraumatismo grave.

En el lugar trabajaron ocho móviles de emergencia y una aeronave del SAME. Las autoridades pidieron a los conductores evitar la zona debido al corte total de la General Paz en sentido al Río de la Plata, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

A raíz de este triple y el aterrizaje del helicóptero, el tránsito había comenzado a lentificarse a la altura de la avenida de Perón. Este motivo, derivó en otro triple choque, pero no semejante magnitud como el primero.

La semana pasada, un choque entre una moto y un auto sobre la avenida General, a la altura del barrio de Liniers, también provocó la intervención del SAME aéreo para trasladar a un herido.

El incidente ocurrió a la altura de Rivadavia y con sentido hacia el Río de la Plata y cerca de las 7. Allí, una motocicleta y un auto colisionaron entre sí, en pleno tráfico. “Un motociclista lesionado en un choque contra un auto esta mañana en la avenida General Paz obligó a cortar transitoriamente el tránsito para que descienda el helicóptero del SAME y trasladar al herido al Hospital Santojanni”, destacaron fuentes policiales del caso a Infobae.

A las 7.26 arribó el helicóptero, mientras los paramédicos terminaron de inmovilizar a la persona herida para su posterior traslado. Para ello y con el objetivo de facilitar las tareas pertinentes, intervino el personal de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad.