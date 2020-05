Virginia Gallardo presentó a su hija con un tierno video junto a su marido

Compartir

Linkedin Print

Si la pandemia por el coronavirus y la cuarentena obligatoria ya habían cambiado por completo la vida de Virginia Gallardo, la llegada de su primera hija, Martina, convirtió este momento tan particular en uno realmente inolvidable. La actriz y bailarina se convirtió en madre días atráss y su alegría no puede ser más grande.

“Buen día. #Martina #FelicidadTotal Somos papis”, escribió Virginia horas después de dar a luz, mencionando a su pareja, Martín Rojas. Junto a la publicación en su cuenta en Instagram subió una foto suya con su bebé en brazos, en la clínica.

Ayer, mientras empieza a acostumbrarse a cambiar pañales, a dormir entrecortado por la noche y que haya mucho más amor en su hogar, realizó otra publicación. En esta ocasión, dejó ver por completo el rostro de su pequeña.

“Les presentamos a Martu. #Familia #Cuarentena #Hogar #Felicidad #ExcesoDeAmor”, escribió la actriz junto a un video. En el mismo se la puede ver a ella junto a su marido y la pequeña Martina. Siguiendo el ritmo de una canción, ambos besan a su hija y también ellos se dan un beso.

La publicación no tardó en generar repercusiones entre sus seguidores. En tan solo una hora el video fue reproducido más de 250 mil veces y muchos famosos dejaron sus comentarios. Entre ellos se destacan Ailén Bechara, quien escribió: “Ah, no. ¡Me muero de amor, es muy hermosa!” También Maca Rinaldi: “¡Ay, qué preciosa! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Hermoso todo!” Así como Stephanie Demner, quien dejó emojis con forma de corazón y manifestó: “Dios Santo”.

Otras de las figuras del mundo del espectáculo que felicitaron a Virginia y su pareja fueron Victorio D’Alessandro, Floppy Tesouro, Grego Rossello, Agustina Agazzani, Sofía Macaggi, Noelia Ríos, Pablo Duggan y Cristian U.