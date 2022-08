Virginia Gallardo reveló el reencuentro con Martita Fort, a un año de la polémica que las distanció

Compartir

La panelista de Intrusos dio detalles del insólito frente a frente que tuvo con la hija de Ricardo y habló del futuro de la relación

En agosto del año pasado Virginia Gallardo y Martita Fort se distanciaron en medio de una polémica en torno a la serie que mostrará algunos momentos de la vida del empresario apodado El Comandante. En aquel momento tuvieron dichos cruzados sobre los motivos por los que la panelista no quiso formar parte de la biopic, y desde ese entonces no volvieron a hablar del tema. En las últimas horas la modelo reveló que volvió a ver a la hija del chocolatero de manera inesperada y contó cómo fue el reencuentro.

En diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, reiteró el gran cariño que siente cada vez que recuerda a Ricardo Fort, y los años que compartieron juntos. Cuando la conductora le preguntó si actualmente tiene contacto con los mellizos -Marta y Felipe, de 18-, confesó que poco tiempo después de su debut en Sex, viví la experiencia, estuvo frente a frente con la joven. “Ocurrió algo raro hace un tiempito atrás, Martita y su equipo fueron a ver a la obra, y obviamente los vi”, dijo en un comienzo.

“Me acerqué porque en un momento interactúo con el público y tuve la mejor predisposición de Martita, pero no tuvimos un ida y vuelta”, narró. Su respuesta sorprendió a Dlugi, que quiso saber si ve como una posibilidad retomar el buen vínculo que tuvieron. “No sé si vamos a ser amigas, ella va a crecer y cuando ponga todo en la balanza, tal vez sepa diferenciar las cosas y el enojo de ellos por no querer formar parte de una serie”, proyectó Virginia, y aseguró que la puerta estará siempre abierta en honor a todo lo que vivió con el fallecido chocolatero, y la amistad que permaneció en el tiempo.

“Podría haber reaccionado mal cuando me acerqué, y la verdad es que no lo hizo, yo siempre estaré acá para escuchar”, concluyó, y celebró lo respetuosa que fue pese al último entredicho que tuvieron. Cabe recordar que a mediados de 2021 los hijos de Ricardo confirmaron que ya estaba en producción la serie documental sobre su padre. Gallardo decidió no participar y esto desencadenó una guerra mediática entre la familia y la bailarina.

Angustiada por las repercusiones y el enojo de los mellizos, la panelista de Intrusos, explicó en ese entonces por qué decidió dar un paso al costado: “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”. Incluso rompió en llanto y señaló: “Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”

Martita había manifestado su decepción en las redes sociales por la ausencia de Virginia, y se sorprendió cuando supo que estaban preparando un especial sobre la vida del millonario que se emitió tiempo después por la pantalla de América. “Dijo que se quería separar del tema, pensé que quería despegarse de la imagen que tenía”, dijo la joven en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana. La periodista Maite Peñoñori le contó que Virginia quería hacer este programa “para mostrar un lado más luminoso de Ricardo, contar cosas lindas”, y con tono irónico, le respondió: “Bueno, suerte con eso. Yo tenía entendido otra cosa, que ella quería formar otra imagen a diferencia de mi papá. Pero que haga lo que quiera, honestamente no quiero seguir más el bardo”.

Respecto a su enfrentamiento, reconoció: “Hace tiempo teníamos una relación muy linda y ahora se apagó por todo esto”. Y manifestó: “Me parece que se armó un quilombo por nada, yo no lo iba a hacer público que ella no quería estar en la serie. Ella decidió hacerlo público. Ahora que va a hacerse la serie de mi papá, me parece que no es bueno que siga todo. Yo prefiero enfocarme en otras cosas”.

Afectada por lo que dijo Martita, Gallardo hizo un extenso descargo en el ciclo que actualmente conduce Florencia de la V, para dejar en claro las razones que la llevaron a rechazar la propuesta de aparecer en la serie. “La cosa fue así: yo le pregunté a Eddie Fitte si lo había conocido a Ricardo y me dijo que no, que le gustó el personaje, entiendo que es su trabajo, y pregunté entonces quiénes estaban detrás de esta obra, y ahí me entero de Eduardo Fort”, reveló. “Si tengo que ir a mi historia, para mí es una persona ausente, que ha evadido prensa, medios de comunicación, que ha estado en contra de un montón de cosas respecto de su apellido, empresa y de su hermano; yo respeto eso, y los chicos cómo no van a querer formar parte de algo de su papá, de recordarlo y homenajearlo”, remató.

