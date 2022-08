Viruela del mono en Argentina: subieron a 133 los casos en todo el país

Compartir

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó en 133 el número de casos confirmados de viruela del mono hasta anteayer en la Argentina, cifra que supera en más de un 80 por ciento a los 72 positivos anunciados la semana pasada y a la que debe sumarse un caso informado este viernes en la provincia de Neuquén.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que cerró el relevamiento semanal el 24 de agosto, se confirmaron 133 casos positivos de viruela símica en el país, de los cuales 91 pertenecen a la cuidad de Buenos Aires, 32 son habitantes de distintos distritos bonaerenses, 5 de Córdoba, 2 de Santa Fe, 2 de Río Negro y 1 en Mendoza.

En tanto, el Ministerio de Salud de Neuquén confirmó el primer caso en la provincia de viruela símica en una persona de 48 años que permanece aislada en su domicilio.

El paciente tiene como antecedente epidemiológico un viaje a Santiago de Chile, según lo informado por la cartera sanitaria, que precisó que «la persona realizó la primera consulta en un consultorio privado de la ciudad de Neuquén por un cuadro que inicia el 14 de agosto con fiebre y ganglios inflamados y por el que se le realizan una serie de estudios».

«Luego, el 20 de agosto se le suma faringoamigdalitis y un día después se le agregan lesiones en la piel, en distintas partes del cuerpo, por lo que se le toman muestras para efectuar una serie de pruebas de laboratorio», precisó el comunicado, que indicó que las mismas fueron derivadas al Instituto Malbrán de la ciudad de Buenos Aires que hoy confirmó «resultados positivos para viruela símica».

Características de los casos

El BEN confirmó que, del total de los 133 casos confirmados, 38 «presentaron antecedentes de viaje fuera del país previo al inicio de los síntomas» y que de los 95 casos sin antecedente de viaje, 71 cuentan con datos que refieren «contacto sexual con viajeros o desconocidos o contacto estrecho con un caso confirmado». La edad promedio de las personas que dieron positivo es de 35 años, con una edad mínima de 18 y una máxima de 58, y «99,9% de los casos correspondieron al sexo legal masculino», detalló el informe, a la vez que precisó que hasta el momento «no se han notificado casos graves ni fallecidos por esta causa».

La cartera sanitaria precisó que «la mayoría» de los casos registrados presentaron «síntomas leves de la enfermedad» y que «se caracterizaron principalmente por la presencia de exantemas vesiculares, en varios casos pocas lesiones en diferentes localizaciones incluyendo genitales, perianales, manos, torso y cara».

La OMS aseguró que ya se registraron casos en 124 países y que, según un relevamiento realizado hasta el 16 de agosto, el total de casos positivos a nivel global es de 48 mil, de los cuales 21.120 pertenecen a países del continente americano y 21.098 a Europa.

Asimismo, 404 de los casos fueron advertidos en el continente africano, 14 en la región del Sudeste Asiático; 121 en la del Pacífico Occidental y 36 en la región del Mediterráneo oriental.

La OMS no recomienda la

vacunación masiva

La Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió una actualización de la guía con las recomendaciones en relación a la vacunación para la prevención de la viruela del mono en la que advirtió que todavía no se sugiere su aplicación en forma masiva. «El objetivo de la respuesta mundial al brote de viruela del simio es detener la transmisión de persona a persona, con un enfoque prioritario en las comunidades con alto riesgo de exposición que puede diferir según el contexto, y utilizar de manera efectiva medidas de salud pública sólidas para prevenir en el futuro la propagación de la enfermedad», indica el comunicado del organismo.

En este contexto, llamó a un «uso juicioso» de las vacunas para respaldar esta respuesta y difundió una guía provisional, desarrollada con el asesoramiento y el apoyo del Grupo de Trabajo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre vacunas contra la viruela del simio y la viruela. Además aclaró que en este momento «el control de los brotes de viruela símica se basa principalmente en medidas de salud pública que incluyen vigilancia, rastreo de contactos, aislamiento y atención de pacientes» y que «si bien se espera que las vacunas brinden cierta protección contra la viruela del simio, los datos de eficacia son limitados».

También advirtió que «la mayoría de las recomendaciones provisionales de vacunación proporcionadas aquí se refieren al uso no indicado en la etiqueta» de las vacunas.

Hechas esas salvedades, como primer punto el organismo señaló que «en este momento, no se requiere ni se recomienda la vacunación masiva para la viruela del simio».

Indicó que «para los contactos de los casos, se recomienda la vacunación preventiva posterior a la exposición (PEPV) con una vacuna de segunda o tercera generación, idealmente dentro de los cuatro días posteriores a la primera exposición.

