«Viven en un mundo de privilegios, alejados de la realidad y de los problemas de la gente»

El concejal capitalino por la UCR salió al cruce de referentes del modelo formoseño que criticaron a la oposición por ayudar a paliar el «hambre de agua».

Enzo Casadei respondió a las críticas vertidas por referentes del gobierno provincial contra el accionar de la oposición frente a la grave crisis hídrica que atraviesa la provincia. “Este es el modelo del pan y circo, dónde en plena sequía y auge de ‘hambre de agua’ inauguran sin sonrojarse piletas de natación”, arremetió.

“Así viven estos exponentes del modelo formoseño, privilegiando el capitalismo de amigos, el de la patria contratista, pretendiendo esconder bajo la alfombra la pobreza, la marginalidad producto de su gestión llena de cinismo y soberbia”, arremetió.

El edil capitalino participó de la gira al interior provincial protagonizada por el Senador Luis Naidenoff, donde desarrollaron en territorio una serie de visitas y acciones para ayudar a paliar la crisis. “Lo que sucede en Pozo del Tigre es recién el comienzo de un problema que tiende a agravarse con el tiempo, ese tiempo que tuvieron para poner en condiciones los canales para que llegue el agua y no lo hicieron”, relató.

Para el concejal “no hace falta ir al interior para evidenciar que hay comprovincianos que no tienen acceso a agua de red, basta visitar a los vecinos de la capital ubicados en los asentamientos detrás del colegio Normal, donde a pocos metros está el exponente más claro de las prioridades del modelo formoseño, una piscina olímpica que se erige frente a la necesidad más urgente de la gente: el agua”.

“En estos momentos valoramos la solidaridad y empatía de cientos de formoseños que colaboran, aunque sea con una botella o bidón, para paliar el ´hambre de agua` de otros miles. Mientras tanto, el oficialismo responde con ataques y burlas”, afirmó.

Por otra parte advirtió que “si algunos oficialistas llegaran a Pozo del Tigre y repartieran yerba con yuyitos los sacarían a patadas, porque la gente no tiene agua ni para el tereré. Evidentemente algunos viven en un mundo de privilegios, alejados de la realidad y de los problemas reales de la gente”, concluyó.

