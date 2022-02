Compartir

No puedo creer el descaro de los funcionarios que salen a decir que en Formosa hay trabajo y crecimiento productivo. Un claro ejemplo de que esto no es así son los más de 300 postulantes para dos cargos en un local comercial. Los jóvenes quieren avanzar, pero es imposible hacerlo acá donde no hay nada y encima salen a decir tremendas mentiras.

