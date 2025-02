Vivía amenazada por su ex, puso en venta el auto para mudarse y el presunto comprador la mató

Una mujer de 43 años fue víctima de un misterioso crimen en el partido bonaerense de La Matanza: un hombre la asesinó a tiros tras presentarse en su casa de la localidad de González Catán como el presunto comprador de un auto que ella había publicado días atrás en la plataforma virtual de venta de una red social.

El episodio ocurrió el pasado viernes 14 de febrero en la calle Achupallas al 6800 y fue reportado al 911 por una de las dos hijas adolescentes de la víctima. Se trata de una menor de 14 años que presenció el momento en el que el sospechoso, sin mediar palabras, sacó un arma de fuego y disparó contra su mamá a la altura del pecho.

El homicida había llegado al domicilio minutos antes del crimen para retirar un Fiat Uno color rojo, el cual la mujer -identificada como Mariela Benítez- tenía a la venta para juntar plata y poder mudarse con sus chicas a otra casa.

El motivo de la mudanza era que desde hace tiempo venía sufriendo amenazas, acoso y hasta ataques en su vivienda por parte de su ex pareja, Jorge Cepeda, quien está detenido desde septiembre por abusar sexualmente a una de sus hijas.

Aun así, el detenido desde la cárcel atosigaba a Benítez y le juraba venganza por haberlo denunciado.

Uno de los episodios que sufrieron la víctima y sus hijas en el último tiempo fue un tiroteo contra la fachada de su hogar en el marco de un caso que todavía no fue esclarecido, según consignó Primer Plano.

Por este motivo, y ante el miedo que tenía, Benítez había pedido un botón antipánico de la empresa Prosegur, que pagaba todos los meses, y cámaras de seguridad, según medios locales.

Además, ahorraba para dejar su casa y mudarse. En este contexto, fue que decidió publicar su vehículo a la venta en una red social y estaba contenta porque un comprador había aparecido muy rápidamente.

El día acordado para la entrega fue el viernes pasado en su casa de González Catán. Según fuentes policiales, apenas llegó el interesado, le solicitó a la mujer ingresar al baño. Ella lo esperó sentada en su escritorio.

Cuando salió, el sospechoso se dirigió directamente hacia Benítez, sacó un arma de fuego y sin mediar palabras le disparó a la altura de la mama derecha. Luego, le robó su teléfono celular y se retiró del lugar.

Su hija, que estaba presente y vio toda la secuencia, llamó a la Policía Bonaerense y a la ambulancia, como así también a su hermana mayor, a quien llorando le relató lo sucedido. Al arribar el personal de emergencias, la mujer fue rápidamente trasladada al Hospital Simplemente Evita, donde finalmente falleció.

La investigación

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el presunto homicida llevaba una campera que decía “Polideportivo Presidente Perón”, de acuerdo a la descripción de la víctima. Todavía trabajan para identificarlo

En el caso tomó intervención la UFIJ N°5 de San Justo, a cargo del fiscal Marcelo Diomede, quien dispuso diligencias de rigor.

En el marco de la investigación, Diomede constató que el ex marido de la víctima está detenido por el delito de abuso sexual contra una de sus hijas desde el pasado 10 de septiembre y que, desde entonces, tanto él como su madre (ex suegra de la mujer asesinada) las amenazaban.

Entre las hipótesis que se investigan, según las fuentes consultadas por este medio, está la sospecha de que el ex marido de la víctima haya organizado el crimen desde la prisión. No obstante, todavía no hay ningún indicio claro sobre las causas del homicidio.