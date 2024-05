Viviana Canosa le dedicó un sentido mensaje a su hija por su cumpleaños

Pasaron 11 años desde que Viviana Canosa se convirtió en madre de Martina, fruto de su matrimonio con Alejandro Borensztein. Aunque se separó en 2019 del productor, su relación con su expareja es la mejor y compartieron el festejo por el cumpleaños de su hija. La conductora compartió su felicidad por la fecha, le dedicó palabras de amor a su nena y mostró el encuentro con su exmarido.

“¡Feliz cumple, mi amor! Te amo”, escribió, desde las stories de Instagram, junto a una foto con la niña, que es fanática de Taylor Swift y de Tini Stoessel y está cursando el sexto grado. También la animadora compartió con sus seguidores la intimidad de la cena que compartieron con el hijo de Tato Borensztein, en un festejo doble que tuvieron con otro de los hijos de él. “Seguimos celebrando la vida”, agregó, en otra.

“¡Feliz cumple a los hermanos, Manu y Mimi! Felicidades. Los amo”, puso la periodista, en una foto conjunta con el escritor, su hija y Manuel Borensztein, fruto del primer matrimonio de él con la abogada fallecida, Merlina Licht.

El año pasado cuando Martina, a quien Viviana llama cariñosamente “Mimi”, la presentó en su ciclo de radio en El Observador 107.9 en un pase con Viviana Canosa, la nena contó cuáles son sus gustos. Detalló que le gusta bailar, pero que no sueña con dedicarse a eso profesionalmente y que tan solo ve más como un hobbie, contó que no ve nada de televisión argentina, pero que sí disfrutaba de mirar la edición española de La Voz junto a su abuelo. Además, reveló que su madre le recordó los discos de Taylor Swift, pero que solo se dedica a coleccionarlos. “Nadie los compra para escucharlos. Los compran por lindos”, se sinceró.

El 5 de mayo, el día que su hija cumplió los años, Viviana compartió fotos del festejo que organizó para los amigos de Martina. La celebración fue al aire libre y tuvo varios juegos inflables, que incluyeron un toro mecánico.

“Mimi está por cumplir 11 años y estoy haciéndole un álbum lleno de fotos de sus abuelos y bisabuelos de ambas familias, más todos los recuerdos de nuestra vida en fotos”, había contando la conductora, sobre los preparativos que estaba teniendo con su hija, quien heredó un gran parecido con su mamá.

“Soy una mujer necesitada de amor y afectos –dice al recordar a su hija–. La voy a llenar de besos, abrazos y más besos”, se sinceraba la periodista en una nota con Infobae en 2018 cuando su hija todavía tenía 5 años y ahondaba sobre cómo era su maternidad.

“Martina y yo tenemos una relación muy fuerte: la veo y es un clon mío. Su inocencia está en mi alma, porque yo también soy una niña. Ella me enseñó el significado de la palabra ‘amor’, ese sentimiento incondicional que uno siente por su hijo. Llegó a este mundo para que entienda el valor del tiempo, la importancia que tienen un beso y un abrazo. Dicen que los chicos eligen a sus padres; con ella siento que algo de esto pasó”, contó.