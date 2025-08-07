Vizcaíno sobre la reforma constitucional: «No hay propuesta de la oposición»

El convencional constituyente del bloque justicialista, Roberto Vizcaíno, se refirió a la creación del nuevo capítulo titulado “Régimen Ambiental” y la modificación del artículo 38 en la carta magna provincial, durante el segundo plenario de la Honorable Convención Constituyente que se desarrolló el pasado miércoles 6 de agosto.

“Yo creo que es la más importante, todas lo son, pero fueron cuatro los que aportó nuestro bloque justicialista, en esta ocasión”, sostuvo.

Y agregó: “Nosotros somos los que llevamos las propuestas y la discusión se transforma en contrapunto”.

Al mismo tiempo, Vizcaíno lamentó que no haya propuestas de parte de la oposición, sino, “solamente agravio”.

En ese sentido, reprochó la “actitud del convencional (Francisco) Paoltroni” que, por segunda vez, “hace su speech y se retira”, lo que consideró “muy agresivo” y una falta de respeto al resto de los convencionales.

“Siendo convencional, fue elegido y se presentó, solamente lo que termina haciendo es pidiendo la intervención de la provincia”, apuntó.

Vale recordar que, entre los cambios hechos, se estableció el derecho de la comunidad al acceso al agua en condiciones adecuadas y a un costo justo, y se determinó la responsabilidad del Estado en implementar políticas sostenibles de manejo hídrico.

También se previó la creación de áreas protegidas y se afirmó el derecho provincial a participar coordinadamente en lo referente a los parques nacionales ubicados dentro del territorio formoseño.

Asimismo, el artículo 38 reformado refuerza el derecho a un ambiente sano, establece la obligación del Estado de proteger la biodiversidad, prevenir la contaminación y promover la educación ambiental.