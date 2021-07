Vizzotti reafirmó que “la prioridad del Gobierno es completar los esquemas de vacunación”

Compartir

Linkedin Print

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, ratificó que “la prioridad uno” del Gobierno es completar el esquema de vacunación de la población y dijo que se está trabajando para conseguir más dosis de la Sputnik V, al tiempo que desde Rusia voceros oficiales ratificaron su compromiso de suministro del inmunizante a todos los países que lo adquirieron, “incluida la la Argentina”.

En ese contexto, la cartera sanitaria nacional y el equipo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) emitieron esta tarde un comunicado conjunto, en el que reafirmaron el compromiso de “garantizar y acelerar” el suministro de la vacuna al país.

Vizzotti recordó que “Rusia siempre ha priorizado a la Argentina” en la entrega de vacunas por fuera de su país, e hizo alusión a la relación “estratégica” entre las dos naciones.

“La prioridad uno del Gobierno y del Ministerio es completar los esquemas de vacunación y se está trabajando para ello”, dijo la ministra esta mañana en declaraciones a Radio 10.

La funcionaria transmitió “tranquilidad” a quienes esperan esa segunda inoculación con Sptunik V, porque “la primera dosis tiene mayor eficacia que muchas otras de dos dosis”.

“Esto no quiere decir que no sea importante completar el esquema de vacunación”, aclaró Vizzotti, e insistió en que “están trabajando” para poder cerrar cada esquema de inmunización con las dos dosis requeridas.

Remarcó que se está trabajando “con ritmo” en la producción en la Argentina de la segunda dosis de Sputnik V, que elabora el laboratorio Richmond, y estimó que “en los primeros días de agosto habrá novedades en cuanto a la liberación” del inoculante para su aplicación.

En la elaboración en la Argentina de la Sputnik V se está también “priorizando el componente dos”, completó.

La ministra subrayó que “Argentina ha sido priorizada” por Rusia, si se analizan sus entregas por fuera de su país; y recordó que la vacuna rusa llegó “cuando los laboratorios más importantes no llegaban”.

“Es una de las más eficaces de las que están disponibles en el mundo para impedir internaciones y muertes”, añadió.

En cuanto a la combinación de vacunas, expresó que “se están evaluando”, pero aclaró que “no es una cosa o la otra”, es decir, que se sigue trabajando para traer a la Argentina el segundo componente de la Sputnik V.

En la misma línea, dijo que está “terminando de ver la evidencia” respecto a las pruebas que se realizan con la combinación de vacunas y adelantó que “de ese tema se hablará el martes próximo en la reunión del Consejo Federal de Salud” que reúne a los ministros de esa cartera de todo el país.

“No es soplar y hacer botellas”, indicó Vizzotti, para marcar la complejidad que tienen este tipo de pruebas, y añadió que es “algo que se está evaluando hace tiempo”, no solo en el país sino también en el mundo.

Con todo, afirmó que “con AstraZeneca y Sinopharm” se están completando los esquemas de vacunación “sin problema”, y confió que queda un grupo de personas que ya cumplieron los 90 días desde la aplicación de la primera dosis y que es en ese segmento en el que están apuntando a encontrar una solución.

Agregó que se está programando la llegada de las próximas vacunas del laboratorio Sinopharm que arribarán a la Argentina desde China en agosto y septiembre, para completar los 24 millones acordados, luego de haberse cumplido la llegada de las dosis estipuladas para julio, de cerca de 10 millones.

En cuanto al mecanismo Covax, dijo que van asignando dosis a la Argentina, mientras se avanza también con otros proveedores, y agregó que se esperan prontas novedades respecto a la “asignación de vacunas” de ese mecanismo.

Respecto a AstraZeneca, recordó que el lunes llegaron 1,3 millones de vacunas y se aguarda completar “los seis millones” pautados, y puntualizó que se “está trabajando” para poder inocular a los menores.

Refirió que las vacunas donadas por Estados Unidos están aún guardadas porque todavía no pueden aplicarse a jóvenes.

Tras estas declaraciones de Vizzotti, se conoció que la Agencia Europea de Medicina (EMA) aprobó la vacuna del laboratorio Moderna para menores entre 12 y 17 años, lo que posibilita el comienzo en Argentina de la vacunación para jóvenes, adolescentes y niños con factores de riesgo.

El gobierno nacional decidió apenas llegadas las 3.500.000 vacunas del laboratorio Moderna donadas por Estados Unidos, mantenerlas en el centro logístico de Andreani para esperar esta autorización, que hoy llegó.

“Si no las íbamos a buscar a EEUU ese viernes, las buscaba otro”, por eso reasignamos aviones que venían de China para ir a Memphis a buscarlas”, enfatizó Vizzotti.

En tanto, consultada sobre si existió un contrato de exclusividad con Rusia, la funcionaria respondió que “es falso” y recordó que “Argentina firmó antes que con Rusia con AztraZeneca, con Covax, intentó con Pfizer desde el primer día, con Moderna” y, por lo tanto “en ningún momento hubo contrato de exclusividad con ningún laboratorio”.

Esos rumores, sintetizó Vizzotti, son “una fantasía absoluta que no tiene nada de verdad”.

Sobre las negociaciones con Pfizer aseguró que se ha “avanzado en el marco legal y el siguiente paso es hablar del contrato y del programa de entregas”.

Compartir

Linkedin Print