VNL: Argentina debuta hoy enfrentando a Polonia

En la mañana argentina de este miércoles, Argentina debuta en la VNL al enfrentarse a Polonia. Tras los festejos del bronce olímpico en el Héctor Etchart, el DT Marcelo Méndez optó por un grupo de 14 jugadores totalmente renovado.

Sabido es que con el nuevo proceso olímpico rumbo a París 2024 se puso en marcha una profunda renovación de plantel que tiene más que ver con los jóvenes que se suman que con los medallistas olímpicos que están ausentes. En este sentido, la única baja de la temporada es Cristian Poglajen, que se recupera de una lesión para llegar de la mejor manera al Campeonato Mundial de Polonia y Eslovenia. Indeclinable la renuncia de Sebastián Solé, que tuvo su emotivo reconocimiento en el homenaje olímpico de los últimos días. Diferente es el caso de Federico Pereyra, que simplemente no es tenido en cuenta para encontrar recambio en el rol de opuesto que tanto le ha costado a la Selección durante los últimos años.

VNL 2022: lista de

25 de Argentina

Para enfrentar a Polonia, Alemania, Serbia e Italia la Selección Argentina contará con Palacios, Lima, Loser, Ramos, Sánchez y Danani, que son parte del plantel que se colgó el bronce en Tokyo. Palonsky será recambio para el opuesto sanjuanino y también podría hacerlo de punta, donde Armoa le plantará bandera a Lazo para pujar por un lugar junto a Palacios. En el centro de la red alternarán partido a partido y en la distribución llegó el momento de que tengan rodaje los jóvenes Matías.

Tal vez la única sorpresa es la ausencia de Jan Martínez, que la gente esperaba ver en los Juegos Olímpicos pero que el cuerpo técnico asumió siempre tener claro que Nicolás Méndez estaba un escalón por delante. Si bien se podía pensar que en la VNL tendría mucha acción, ya en los amistosos contra Países Bajos se notó que está relegado en la consideración de Méndez y así se confirma con esta primera convocatoria. Sin embargo, es de suponer que con lo ajustado del calendario tendrá nuevas oportunidades.

Volleyball Nations league 2022 –

Week 1 – plantel Argentina

Armadores: Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Opuestos: Bruno Lima.

Centrales: Agustín Loser, Martín Ramos, Joaquín Gallego y Nicolás Zerba.

Punta Receptores: Ezequiel Palacios, Manuel Armoa Morel, Nicolás Lazo, Luciano Palonsky (Universal), Luciano Vicentín.

Líberos: Santiago Danani, Franco Massimino.

Volleyball Nations League

2022 – fixture Argentina

Grupo 2 – Ottawa, Canadá

8/6 2:30pm vs Polonia

9/6 9am vs Alemania

10/6 9am vs Serbia

12/6 12pm vs Italia

Grupo 3 – Quezón, Filipinas

21/6 5am vs Japón

23/6 5am vs Eslovenia

24/6 1am vs Rusia

24/6 9pm vs Países Bajos

Grupo 5 – Osaka, Japón

5/7 3am vs Canadá

7/7 9:40pm vs Australia

8/7 9:40pm vs Francia

9/7 9:40pm vs Estados Unidos

