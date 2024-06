VNL: Argentina se alista para jugar el week de Eslovenia y sacar el pasaje a París

La Albiceleste de Marcelo Méndez se prepara para el arranque del tercer weekend de la Volleyball Nations League (VNL). Qué necesita la Selección Argentina para sacar boleto a París.

El objetivo está claro y los Juegos Olímpicos de París son una obsesión. La Selección Argentina está bien encaminada para la clasificación y sólo le falta terminar de cerrar algunos partidos de la Liga Nacional de Vóley para sentarse a esperar la cita olímpica. Una de las selecciones que quiere quedarse con uno de los boletos es la Albiceleste de Marcelo Méndez, tras no conseguirlo en el Preolímpico de China.

La delegación nacional todavía no tiene su lugar en París 2024 y lo debe lograr por medio de la Nations League (y en concordancia con el ranking con el que finalice en ella). A mediados de junio disputará los últimos cuatro partidos en el tercer weekend que se desarrollará en Liubliana, Eslovenia. En la primera etapa en Río de Janeiro, Brasil, superó a Alemania 3-1 e Irán 3-2 y cedió ante Japón 3-1 y el local 3-2, mientras que en la segunda instancia, en Ottawa, Canadá, sufrió derrotas vs. Estados Unidos 3-0 y Francia 3-2 y se impuso sobre Canadá 3-1 y Serbia 3-2.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez marcha noveno en la tabla de posiciones con 12 puntos y un récord de cuatro victorias y cuatro derrotas. Pero poco importa dicha clasificación porque la que se tiene en cuenta para repartir los cinco cupos que restan para los Juegos Olímpicos es el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Actualmente está octava en la tabla, aunque de los equipos que están por delante suyo solo Italia y Eslovenia todavía siguen afuera de la cita olímpica. En ese marco, está muy cerca de conseguir el boleto para ir a Francia a intentar defender la medalla de bronce que logró en Tokio 2020.

De lograr una victoria en Eslovenia prácticamente quedará clasificada y, de obtener dos, se asegurará el cupo. La Argentina enfrentará el 18 de junio al local, el 20 a Turquía, el 21 a Polonia y, por último, el 22 a Bulgaria. Hasta el momento, cosechó cuatro victorias y la misma cantidad de derrotas. Siete equipos de los que participan en la VNL 2024 ya están adentro: el anfitrión, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Japón, Polonia y Canadá a través de los tres Preolímpicos.

En el ranking de la FIVB cada combinado suma y resta unidades de acuerdo al resultado que obtiene en cada partido. También es relevante, a favor o en contra, si la derrota es más o menos abultada en sets.

Fixture y resultados de

la selección argentina

en la VNL 2024

Week 1 en Río de Janeiro, Brasil

1-3 vs Japón.

2-3 vs. Brasil.

3-1 vs. Alemania.

3-2 vs. Irán.

Week 2 en Ottawa, Canadá

0-3 vs. Estados Unidos.

3-1 vs. Canadá.

3-2 vs. Serbia.

2-3 vs. Francia.

Week 3 en Liubliana, Eslovenia

18 de junio a las 15.30 vs. Eslovenia.

20 de junio a las 8 vs Turquía.

21 de junio a las 8 vs. Polonia.

22 de junio a las 8 vs. Bulgaria.