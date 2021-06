VNL: derrota de la Selección argentina ante Eslovenia

Compartir

Este viernes en la continuidad de la 2º Ronda de la Liga de Naciones en Italia, la Selección Argentina no pudo sostener el ritmo y cayó ante Eslovenia en sets corridos (19-25, 22-25, 18-25). Pablo Crer con 8 puntos fue el máximo anotador para la albiceleste, que este sábado buscará la recuperación ante Holanda desde las 5am y con transmisión de TyC Sports.

El partido inició parejo, con puntos largos y la leve ventaja de Eslovenia producto de un mejor nivel ofensivo. T. Stern amplió desde el saque a 13-10 y Argentina peleó de atrás variando sus opciones de ataque. No obstante, desde la línea de fondo Ziga Stern volvió a abrir la brecha (15-19) y la Selección no pudo ya recuperarse. El desenlace quedó en manos de Cebulj que remató para el 19-25.

Los de Méndez volvieron a la carga con intensidad en el segundo, pero la recepción volvió a sufrir y llegó la ventaja eslovena, 13-10. Méndez movió el banco y buenas intenciones de la Selección se materializaron con un bloqueo de Ramos (18-20). Sin embargo, nuevamente pesó la eficacia de Eslovenia en ofensiva con Stern y Cebulj para el 25-22.

El desarrollo del tercer capítulo tuvo un inicio complejo para la Selección, que padeció el saque esloveno y quedó abajo en el marcador, 5-10. Con buen rejuego y aportes de Crer, parecía que Argentina se metía en partido, pero Eslovenia volvió al ruedo castigando con Cebulj y la ventaja fue de 19-14. El cierre fue todo de los europeos, que sellaron su cuarta victoria, 25-18.

Síntesis

Argentina: Nicolás Uriarte (2), Federico Pereyra (4); Pablo Crer (8), Martín Ramos (6); Cristian Poglajen (4), Jan Martínez (7). Líbero: Franco Massimino. Entrenador: Marcelo Méndez. Ingresaron: Luciano Palonsky (4), Luciano De Cecco, Sebastián Solé y Nicolás Méndez (4).

Eslovenia : Gregor Ropret (1), Tonček Stern (7); Alen Pajenk (7), Jan Kozamernik (5); Ziga Stern (14), Klemen Cebulj (12). Líbero: Jani Kovačič. Entrenador: Alberto Giuliano. Ingresó: Alen Sket (4).

2º WEEKEND (

TyC Sports – TyC Sports Play)

Argentina 3-2 Alemania

Argentina 0-3 Eslovenia

5/6 5am Argentina vs Holanda

