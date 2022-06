VNL: el formoseño Palacios está entre los convocados para el Weekend de Filipinas

Compartir

La Selección Argentina Masculina regresó a Buenos Aires el pasado martes y este viernes continuará viaje rumbo a Ciudad Quezón, Filipinas, para la segunda semana de la Liga de Naciones. Marcelo Méndez mantendrá a los mismos 14 jugadores del primer week para los próximos cuatro partidos.

Luego del debut en la VNL en Ottawa, Argentina regresó al país y se entrenó miércoles y jueves de cara al próximo viaje de la competencia internacional.

El calendario marca ahora cuatro encuentros en Filipinas ante Japón, Eslovenia, China y Países Bajos.

Méndez optó por sostener al mismo grupo que afrontó los partidos en Canadá y mostró un crecimiento paulatino. Allí, la Selección, con un plantel renovado, venció a Alemania por 3-1 y cayó ante Polonia (0-3), Serbia (2-3) e Italia (1-3).

Ahora llegarán nuevos compromisos ante Japón, el martes 21 a las 8am; Eslovenia, el jueves 23 a las 8am; China, el viernes 24 a las 4am; y Países Bajos, el sábado 25 a la medianoche.

El equipo partirá este viernes por la tarde rumbo a Filipinas y tras finalizar la semana 2, viajará a Japón. Allí realizará la preparación para el último week de la Fase Regular de la VNL del 5 al 10 de julio en Osaka.

Plantel

Matías Sánchez

Matías Giraudo

Joaquín Gallego

Agustín Loser

Martín Ramos

Nicolás Zerba

Bruno Lima

Manuel Armoa Morel

Luciano Palonsky

Luciano Vicentin

Ezequiel Palacios

Nicolás Lazo

Santiago Danani

Franco Massimino

VNL – Week 2

Martes 21 8am vs Japón

Jueves 23 8am vs Eslovenia

Viernes 24 4am vs China

Sábado 25 00am vs Países Bajos

