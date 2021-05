VNL: la Selección tropezó ante Estados Unidos

Compartir

En el cierre de una primera ronda de la Liga de Naciones cargada de dificultades, la Selección Argentina no pudo con Estados Unidos. Jan Martínez y Facundo Conte fueron los goleadores en la derrota nacional por 3-1 (25-23, 21-25, 15-25, 19-25) con 9 puntos cada uno. La Selección piensa ya en la segunda ronda, que se disputará desde el próximo jueves a las 5am ante Alemania con transmisión de TyC Sports.

Estados Unidos tuvo un comienzo más certero y aprovechó varias fallas nacionales para tomar la delantera en el tablero, 5-8. La tendencia se mantuvo y se amplió gracias a un gran despliegue de los norteamericanos (16-12). No obstante, la Selección se acomodó en saque y fue a través de un bloqueo de Solé que alcanzó el empate en 19. De allí en más el desarrollo fue punto a punto con la Selección tomando la delantera con mejor rendimiento en ataque para cerrarlo de la mano de Martínez, 25-23.

La paridad continuó en el segundo, pero desde el servicio, Estados Unidos marcó la primera brecha (13-10). Argentina respondió nuevamente desde el bloqueo y un gran esfuerzo defensivo le permitió mantenerse cerca, pero su rival fue el que mantuvo las riendas del juego (20-17). En el cierre, un mejor desempeño ofensivo de los norteamericanos decretó el empate tras el 25-21.

El conjunto de Speraw mantuvo el ritmo en el tercero mientras Argentina no logró sostener el suyo. Defalco y el ingresado Ensing aportaron en ofensiva para establecer una ventaja de 14-8 que más tarde se estiró a 20-14 con superioridad en ataque y bloqueo. Argentina no logró recuperarse en esta oportunidad y terminó cediendo 25-15.

Defalco, intratable, guió a los norteamericanos en el 8-5 en el cuarto set. Argentina, en tanto, corrió de atrás con intentos de Martínez y Conte rumbo al 12-8. A pesar de que la Selección tuvo buenas intenciones, Estados Unidos se mantuvo con bajo nivel de error y buena eficacia en ataque para encaminar la victoria por 25-19.

Argentina: Luciano De Cecco (1), Federico Pereyra (8); Martín Ramos (7), Sebastián Solé (5); Jan Martínez (9), Facundo Conte (9). Líbero: Nicolás Méndez. Entrenador: Marcelo Méndez. Ingresaron: Nicolás Uriarte (1) y Luciano Palonsky (6).

Estados Unidos: Micah Christenson (5), Benjamin Patch (10); Maxwell Holt (7), David Smith (8); Torey Defalco (20), Garrett Muagututia (6). Líbero: Erik Shoji. Entrenador: John Speraw. Ingresó: Kyle Ensing (16).

2º WEEKEND (TyC Sports – TyC Sports Play)

3/6 5am Argentina vs Alemania

4/6 5am Argentina vs Eslovenia

5/6 5am Argentina vs Holanda

VNL – 1º WEEKEND

Argentina 0-3 Brasil

Argentina 0-3 Canadá

Argentina 1-3 Estados Unidos

