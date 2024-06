VNL: ocho puntos de Palacios en la derrota en Tie Break de Argentina ante Francia

El equipo de Marcelo Méndez no pudo cerrar el segundo week en Ottawa con una sonrisa.

Duelos como el del sábado por la noche, en el que derrotó a Serbia luego de un batalladísimo 3-2 que se sintió como una final y lo arrimó a los Juegos Olímpicos, hacen que un equipo se relaje. A la Selección Argentina de vóley, que salvo por algún que otro tropezón venía haciendo una regular VNL, le pasó esto mismo. Sólo hace falta ver el arranque del cruce con Francia, en el que se vio sobrepasada en todas las áreas, y cómo consiguió despertarse luego de algunos cachetazos. No obstante, pese a la pelea y a haberse puesto en partido, a los dirigidos por Marcelo Méndez se les escapó en el final: fue caída por 25-19, 25-17, 22-25, 26-28 y 15-9 en el cierre del segundo week en Ottawa.

Los primeros dos sets fueron parte de una misma película. Una que tuvo como protagonista al conjunto galo, firme en los bloqueos y las recepciones, y como espectadora a la Argentina. Sin poder cumplir su cometido, quedándose a medio camino y terminando abatida. «Jugamos mal en todos los aspectos: servicio, ataque…», llegó a decir el DT. Pero, al hacer esta fuerte autocrítica, Méndez sumó dos palabras clave: «Hasta ahora». Hasta ahí fue un partido, y desde entonces, otro.

El juego, la personalidad y, por sobre todas las cosas, el corazón de este equipo hizo que saliera adelanta cuando todo parecía perdido. Primero, quedándose con un ajustadísimo set por 25-22. Luego, cuando las papas quemaban, ganando por 28-26 un parcial que se prolongó. La Selección había hecho todo para llevarse el partido, pero en el último punto, al que llegó extenuada y con las emociones a flor de piel, no pudo cerrarlo.

En el tie-break, en el que nunca hizo pie, fue 15-9 para Francia. Un resultado que alejó al combinado albiceleste de los playoffs de la VNL (quedan cuatro partidos y se encuentra 9ª, y sólo entran los mejores ocho), pero que no lo complicó demasiado en la búsqueda de una plaza en los Juegos Olímpicos. Por ahora, la Selección Argentina de vóley está en París.

Argentina: Luciano De Cecco (4), Bruno Lima (16), Nicolás Zerba (7), Agustín Loser (8), Luciano Palonsky (3), Facundo Conte (22), Líbero: Santiago Danani (-) Ingresaron: M. Sánchez, P. Kukartsev (1). J. Martínez (), E. Palacios (8), L. Vicentin (4), M. Ramos (8) DT: Marcelo Méndez

Francia: Benjamín Toniutti (2), Jean Patry (11), Trevor Clevenot (19), Yacine Louati (19), Nicolas Legoff (10), Joris Seddik (9) Líbero: Jenia Grebennikov (-) Ingresaron: Jouffroy (1), Faure (12) DT: Andrea Giani

¿Cómo quedó la Selección

de vóley de cara a la clasificación

a los Juegos Olímpicos?

Por esta derrota, la Selección terminó el week en el octavo puesto del ranking FIVB con 302,36 puntos. Por ahora, la clasificación está a salvo. Sus competidores directos por la plaza, Cuba (10°) y Serbia (12°), cuentan con 250,64 y 243,57 puntos, respectivamente.

¿Cuándo vuelve a jugar

la Selección Argentina

de vóley por la VNL?

El equipo de Marcelo Méndez cerrará su participación en la VNL, y definirá su clasificación a los Juegos Olímpicos, en el tercer y último week: se disputará en Liubliana, Eslovenia, entre el 18 y el 23 de este mismo mes. La Selección se enfrentará al local, Turquía, Polonia y Bulgaria.