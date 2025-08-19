Volcó un camión en la Ruta Provincial N° 1 cerca de Villafañe

Un camión que transportaba mercadería de una distribuidora mayorista volcó este martes por la tarde en la Ruta Provincial N° 1, en las cercanías de la localidad de Villafañe. Afortunadamente, el conductor solo sufrió heridas leves.



El accidente ocurrió alrededor de las 14:45 horas, cuando el vehículo, un camión Mercedes Benz, se dirigía hacia la ciudad de Formosa. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, se despistó y terminó volcando a un costado de la ruta.

Inmediatamente, efectivos de la Comisaría de Villafañe acudieron al lugar para asistir al conductor y resguardar la zona.

El personal médico también se hizo presente para brindar atención al chofer, quien, pese al susto, fue diagnosticado con lesiones leves y no requirió una hospitalización de gravedad.



La carga del camión, que consistía en comestibles y otros productos de la empresa mayorista, quedó esparcida en la banquina. Las autoridades de la Comisaría local, con el apoyo de la Delegación Policía Científica, realizaron las pericias necesarias para determinar las causas del siniestro vial. Se espera que, una vez finalizadas las tareas, se proceda a la remoción del vehículo y la limpieza de la calzada para normalizar el tránsito en la zona.