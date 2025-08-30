Voley: Argentina debutó con triunfo ante Brasil en el Memorial HB Wagner

La tradicional competencia organizada por Polonia es el último capítulo en la puesta a punto del elenco albiceleste previo al Mundial.

Desde este viernes y hasta el domingo 31 se disputa la 22ª edición del Memorial HB Wagner, tradicional competencia organizada en Polonia y que en esta ocasión cuenta con la presencia de los locales, Argentina, Brasil y Serbia y sirve como última puesta a punto de cara al Mundial en Filipinas.

La selección argentina debutó este viernes con un triunfo ante Brasil por 3-0, con parciales de 25-20, 25-22, 25-21. Pablo Kukartsev resultó el máximo anotador con 14 puntos.

El elenco albiceleste llegó el miércoles a tierras polacas y afronta este torneo amistoso con 15 jugadores para definir los 14 que representarán a la Argentina en el Mundial de Filipinas que comienza el 13 de septiembre próximo.

Fixture Memorial HB Wagner

Viernes 29. Argentina 3-0 Brasil

Sábado 30, desde las 13. Argentina vs. Serbia

Domingo 31, desde las 15.30. Argentina vs. Polonia

En otro tie break, Argentina

cayó frente a Kazajistán

Este sábado, en la anteúltima jornada del Mundial U21, la Selección perdió ante Kazajistán por 3 a 2, con parciales de 26-28, 25-21, 18-25, 26-24 y 15-11. Gran partido de Fausto Díaz, máximo anotador del partido con 30 puntos.

De esta manera, Argentina este domingo enfrentará al perdedor de Turquía-Egipto en la definición del 15° lugar.

En un duelo irregular para ambos, Argentina llegó a estar arriba 2-1 en el marcador, se recuperó en el cuarto parcial y estuvo cerca de definirlo, pero algunos errores permitieron que Kazajistán los lleve a un tie break que dominó para festejar por 15-11.

Argentina: Astegiano (1), Moyano (8), Herbsommer (9), Molini (6), Díaz (30). Gómez (8), Besso (L). Ingresaron: Bevilacqua (2), Giraudo, Sánchez (1), Ramos (4).

FIXTURE MUNDIAL

U21 CHINA 2025

Argentina vs. Ucrania 1-3 (21-25, 20-25, 25-23, 21-25)

Argentina: Astegiano (2), Ramos (11), Herbsommer (3), Molini (9), Díaz (14), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (-), Moyano (), Giraudo (4), López (4).

Argentina vs. Francia 1-3 (20-25, 25-22, 21-25, 19-25)

Argentina: Astegiano (-), Ramos (10), Herbsommer (6), Molini (13), Díaz (20), Gómez (9), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (1), Moyano (1), Giraudo (-).

Argentina vs. Túnez 3-0 (25-17, 25-21, 25-23)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (1), Herbsommer (8), Molini (13), Díaz (9), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Giraudo, Bevilacqua (7), Sánchez (1), Moyano (6).

Argentina vs. Indonesia 3-2 (23-25, 27-25, 23-25, 25-20, 15-13)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (20), Herbsommer (7), Molini (10), Díaz (27), Gómez (1), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Giraudo (5), Moyano, Bevilacqua (9), López (1).

Italia vs. Argentina 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)

Argentina: Sánchez (-), Ramos (7), Herbsommer (3), Molini (5), Díaz (9), Bevilacqua (2), Besso (L). Ingresaron: Astegiano, Moyano, Giraudo (1), López (1), Gómez.