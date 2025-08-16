Voley: Argentina obtuvo el cuarto puesto en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Las Panteras U23 consiguieron el cuarto puesto en los Panamericanos Junior 2025, tras caer frente a República Dominicana por 3-1, con parciales de 25-17, 25-21, 21-25 y 25-19. Paula Tomasa fue la máxima anotadora con 22 puntos.
Argentina logró ganar en tres de los cinco encuentros disputaros en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, Paraguay.
Argentina: Aruga (-), Matich (4), Llanos (10), Tomasa (22), Ossvald (5), Otamendi (15), Caballero (L). Ingresaron: Giardini (7), Gartenbank (1), Nosach (-).
JUEGOS PANAMERICANOS
JUNIOR – ASUNCIÓN 2025
Argentina vs. Cuba 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)
Argentina: Aruga (3), Llanos (11), Ossvald (7), Otamendi (1), Tomasa (9), Matich (16), Caballero (L). Ingresaron: Nosach (1).
Paraguay vs. Argentina 0-3 (16-25, 12-25, 21-25)
Argentina: Aruga (1), Llanos (17), Ossvald (9), Otamendi (8), Tomasa (15), Matich (9), Caballero (L). Ingresaron: Tamis (2), Gartenbank (1), Giardini (-), Nosach (-).
Argentina vs. Costa Rica 3-0 (25-11, 25-19, 25-22)
Argentina: Aruga (4), Llanos (8), Ossvald (11), Otamendi (3), Tomasa (10), Matich (15), Caballero (L). Ingresaron: Gartenbank (1), Giardini (-), Nosach (1) y Espeche (2).
SEMIFINAL
Argentina vs México 0-3 (20-25, 12-25, 16-25)
Argentina: Giardini (3), Llanos (8), Ossvald (5), Otamendi (4), Gartenbank (5), Matich (8), Caballero (L). Ingresaron: Aruga (-), Tomasa (1), Nosach (0), Espeche (0).
3°-4° puesto
República Dominicana vs Argentina 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19)
Lista confirmada para los
Juegos Panamericanos
U23 masculinos
Este domingo 17 comenzará la participación argentina masculina en los Juegos Panamericanos Junior U23 en Asunción, Paraguay.
Con parte de plantel, el equipo dirigido por Damián Arredondo disputó tres amistosos ante la Mayor de Chile como parte de la preparación y también algunos de ellos fueron parte del equipo de la Copa América.
La Selección jugará sucesivamente ante Cuba, Brasil y Dominicana, entre domingo y martes, por la primera fase de la competencia.
Plantel
Armadores
Ezequiel Vázquez
Nehuén D´Aversa
Opuestos
Pablo Denis
Mauro Gay
Centrales
Nahuel García
Nicolás Oldani
Iván Pavón
Puntas
Nahuel Rojas
Giuliano Turcitu
Samuel Guidi
Federico Debonis