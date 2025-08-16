Voley: Argentina obtuvo el cuarto puesto en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Las Panteras U23 consiguieron el cuarto puesto en los Panamericanos Junior 2025, tras caer frente a República Dominicana por 3-1, con parciales de 25-17, 25-21, 21-25 y 25-19. Paula Tomasa fue la máxima anotadora con 22 puntos.

Argentina logró ganar en tres de los cinco encuentros disputaros en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, Paraguay.

Argentina: Aruga (-), Matich (4), Llanos (10), Tomasa (22), Ossvald (5), Otamendi (15), Caballero (L). Ingresaron: Giardini (7), Gartenbank (1), Nosach (-).

JUEGOS PANAMERICANOS

JUNIOR – ASUNCIÓN 2025

Argentina vs. Cuba 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

Argentina: Aruga (3), Llanos (11), Ossvald (7), Otamendi (1), Tomasa (9), Matich (16), Caballero (L). Ingresaron: Nosach (1).

Paraguay vs. Argentina 0-3 (16-25, 12-25, 21-25)

Argentina: Aruga (1), Llanos (17), Ossvald (9), Otamendi (8), Tomasa (15), Matich (9), Caballero (L). Ingresaron: Tamis (2), Gartenbank (1), Giardini (-), Nosach (-).

Argentina vs. Costa Rica 3-0 (25-11, 25-19, 25-22)

Argentina: Aruga (4), Llanos (8), Ossvald (11), Otamendi (3), Tomasa (10), Matich (15), Caballero (L). Ingresaron: Gartenbank (1), Giardini (-), Nosach (1) y Espeche (2).

SEMIFINAL

Argentina vs México 0-3 (20-25, 12-25, 16-25)

Argentina: Giardini (3), Llanos (8), Ossvald (5), Otamendi (4), Gartenbank (5), Matich (8), Caballero (L). Ingresaron: Aruga (-), Tomasa (1), Nosach (0), Espeche (0).

3°-4° puesto

República Dominicana vs Argentina 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19)

Lista confirmada para los

Juegos Panamericanos

U23 masculinos

Este domingo 17 comenzará la participación argentina masculina en los Juegos Panamericanos Junior U23 en Asunción, Paraguay.

Con parte de plantel, el equipo dirigido por Damián Arredondo disputó tres amistosos ante la Mayor de Chile como parte de la preparación y también algunos de ellos fueron parte del equipo de la Copa América.

La Selección jugará sucesivamente ante Cuba, Brasil y Dominicana, entre domingo y martes, por la primera fase de la competencia.

Plantel

Armadores

Ezequiel Vázquez

Nehuén D´Aversa

Opuestos

Pablo Denis

Mauro Gay

Centrales

Nahuel García

Nicolás Oldani

Iván Pavón

Puntas

Nahuel Rojas

Giuliano Turcitu

Samuel Guidi

Federico Debonis