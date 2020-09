Vóley: Bolívar no jugará la próxima temporada

Compartir

Bolívar decidió bajarse de la próxima temporada de la Liga Argentina de Voley. A través de un comunicado en sus redes sociales, el club, que militó 18 temporadas consecutivas y es el máximo ganador de la ACLAV con 8 títulos, anunció que no participará de la temporada 2020/2021.

“Hoy nos toca afrontar, como a todos, un momento singular, complicado. Por eso, queremos comunicarles que el Club Ciudad de Bolívar no participará de la Temporada 2020/21 de la Liga de Voleibol Argentina (ACLAV). Tal decisión responde a la coyuntura de una reestructuración de la institución y sus estrategias deportivas”, marca la carta de la entidad.

Lo cierto es que la idea de Bolívar, según deja claro en su comunicado, es tomarse un impasse y regresar en la temporada 2021/22. Mientras tanto, se realizará una importante reestructuración en el club.

“El vóley seguirá formando parte de las actividades y del día a día de nuestro querido Club. No jugaremos la próxima Liga pero trabajaremos con más fuerza para volver!!! No es una despedida, es un hasta pronto!”, cierra el texto que representa un cimbronazo para el deporte nacional.

Bolívar es el máximo ganador de la Liga Argentina de Voleibol, con 8. Se impuso en las ediciones de 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2016-17 y 2018-19. Además, en su palmarés suma cinco Copas Aclav, dos Copas Máster, un Torneo Súper 8, un Campeonato Sudamericano de Clubes en 2010 y una Copa Libertadores en 2018-2019. Además, tuvo tres presencias en Mundiales de Clubes.

Por su parte, la Asociación de Clubes (Aclav) informó que los equipos inscriptos hasta el momento en la Liga 2020/21 son UPCN San Juan Vóley, Obras San Juan, UVT San Juan y Ciudad de Buenos Aires. Otros mostraron intenciones de participar pero pidieron prórroga para evaluar su situación: River, Gigantes del Sur (Neuquén), Puerto San Martín, Monteros de Tucumán, Ateneo de Catamarca, Amuvoca (Calafate), Policial de Formosa, Paracao de Entre Ríos, Tucumán de Gimnasia y Once Unidos de Mar del Plata.