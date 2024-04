Voley: Ciudad derrotó a Policial y es campeón de la LAV RUS 2023/2024

Ciudad Vóley dio vuelta el partido ante Policial y se consagró campeón de la Liga de Vóleibol Argentina 2023/2024. Fue 3-1 con parciales de 23-25, 25-16, 25-18 y 26-24. Facundo Conte fue el máximo anotador de Muni con 25 puntos y recibió el premio RUS al mejor jugador del partido, mientras que Nicolás Lazo recibió el BNA al destacado del encuentro.

Policial empezó el partido con mucha actitud arriba 5-1 con un buen pasaje de Pablo Urchevich desde el saque y un buen trabajo colectivo para cerrar puntos de contraataque. El equipo de Martín López estiró aún más su ventaja en el 10-4 con un ace de Gerónimo Elgueta y luego con otro gran servicio de Juan Alamino para adelantarse por 12-5. Muni reaccionó y se acercó 14-10 con Facundo Conte desde el saque. Con el ingreso de Santiago Longo y un gran bloqueo de Jonás Ponzio a Nathan Mota Krupp, Ciudad se puso a uno en el 20-19 y de contraataque lo empató Nicolás Lazo en 22. Policial tuvo set ball en el 24-22, no lo pudo cerrar pero luego Ponzio erró el saque y el conjunto formoseño se quedó por primera vez con un set en la serie por 25-23.

El segundo set empezó 1-1 por dos tarjetas rojas, una para cada cuerpo técnico. Ciudad sacó cuatro de diferencia en el 10-6, pero Policial igualó en partido en 14 con un gran bloqueo de Mota Krupp. Enseguida Muni volvió a sacar cuatro de diferencia con muy buen trabajo de contraataque de Conte por 19-15. El equipo de Martín López no le encontró la vuelta al juego y Ciudad lo cerró por 25-16 con un ace de Conte.

El tercer set empezó favorable a Ciudad por 5-2 que mantuvo la diferencia y la estiró en el 11-7 con un equipo formoseño errático promediando el parcial. El transcurso del set siguió de la misma manera y con Conte como figura, Muni llegó a la recta final por 20-12 y lo cerró por 25-18 para encaminarse al título.

El cuarto set fue muy parejo. Con los dos equipos con buen nivel de juego, no se sacaron ventaja hasta el 18-15 a favor de Policial después de un error de ataque de Gustavo Maciel. El equipo de Martín López llegó a la recta final por 20-18, pero Muni lo igualó en 20. De ahí en mas fue punto a punto, Ciudad tuvo dos match ball pero Policial lo igualó en 24. Conte de ataque puso el 25-24 y el mismo lo cerró con un ace para llevar a Muni a ganar un nuevo título en su historia.

Muni logró su segundo título de Liga de manera consecutiva. El equipo ideal de la temporada estuvo integrado por: Gaspar Bitar de Ciudad, como mejor armador; Facundo Conte de Ciudad, como mejor punta receptor; Nicolás Lazo de Ciudad, como segundo mejor punta receptor; Agustín Gallardo de Policial, como mejor central; Gustavo Maciel de Ciudad, como segundo mejor central; Tomás Ruiz de UPCN, como mejor líbero y Gerónimo Elgueta de Policial, como mejor opuesto. EL MVP de la temporada fue para Jonás Ponzio, de Ciudad.