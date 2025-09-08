Voley: con 73 años, Julio Velasco volvió a sacar campeón a Italia

Una medalla de oro olímpica, dos Nations League en fila, un Mundial, 36 partidos invicto… Lo del argentino (platense para más datos) Julio Velasco no permite mayores adjetivaciones. “Es la mejor Italia de la historia”, marca incluso un tuit del equipo nacional femenino Azzurro. Y se queda corto.

De la mano de Velasco, Italia conquistó este domingo en Tailandia el Mundial de Vóley, tras derrotar a Turquía por 25-23, 13-25, 26-24, 19-25 y 15-8. De esta manera, la Azzurra sumó su segundo título mundial después del logrado en 2002 y prolongó su impresionante racha actual de 36 victorias al hilo.

En la final disputada en Bangkok, las italianas se adelantaron en dos ocasiones, pero el conjunto turco, flamante campeón de Europa, forzó el empate dos veces. Así, todo se definió en el quinto set, donde Italia fue implacable.

La jugadora cubana y nacionalizada turca, Melissa Vargas, fue la jugadora más destacada de la final con 33 puntos. Mientras que la máxima anotadora de Italia fue la opuesta Paola Egonu, con 22 puntos.

El podio del Mundial lo completó Brasil, que venció a Japón por 3-2 (25-12, 25-17, 19-25, 27-29 y 18-16) en el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

El platense de 73 años llegó a Italia en enero de 2024, selección que ya había dirigido entre 19 y 1998, y lo llevó al escalón más alto del podio en los Juegos Olímpicos de París. También condujo al masculino, con el que fue plata en Atlanta 96 y ganó los mundiales del 90 y 94. En diciembre del 2024 la Federación anunció su renovación hasta los Juegos de Los Angeles 2028.

El pasado de

Velasco en el fútbol

Su éxito en el vóley italiano llevó a que Velasco incursionara en el fútbol de ese país. Si bien ya había estado vinculado al deporte, su rol más importante estuvo en la Lazio y en el Inter, equipos en los que fue Director Deportivo. Primero fue en el equipo de la capital, donde ocupó ese rol entre 1998 y 1999, época en la que fue subcampeón de la Serie A y la Copa UEFA.

Un año después asumiría ese mismo rol con el Inter, donde también estuvo un año y coincidió con Ronaldo. Incluso, el dueño del Milan en ese entonces, Silvio Bernasconi, lo quiso convencer para que sea el DT del equipo debido a los malos resultados que venía acumulando en esos tiempos. Pero Velasco rechazó esa oferta y volvió a dedicarse al vóley, ese deporte en el que, a los 73 años, sigue agigantando su figura.