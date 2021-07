Vóley: el formoseño Palacios fue titular y marcó nueve puntos

Compartir

En un partido atractivo en el arranque del vóley indoor en Tokio, la Selección Argentina perdió contra Rusia por 3-1 (25-21, 23-25, 17-25, 21-25) con Bruno Lima como máximo anotador con 18 puntos. El próximo partido, este lunes a las 9:45, contra Brasil y con transmisión de TyC Sports Play y la TV Pública.

Cabe destacar que el punta nacido en San Martín 2, Ezequiel Palacios, fue titular y anotó nueve puntos para el equipo nacional.

El primer set tuvo un desarrollo muy parejo hasta poco después del segundo tiempo técnico. Argentina encontró respuestas en Lima y jugó mejor desde el saque para destrabar este parcial y ganarlo 25-21 ante un equipo rival más impreciso.

El segundo capítulo empezó con la Argentina protagonista y en buen nivel, pero de a poco el equipo ruso se acomodó mejor en bloqueo y contraataque para pasar al frente 16-13 y 20-16. En el desenlace, la Selección dirigida por Marcelo Méndez sumó con Solé y Lima para el descuento, pero no alcanzó y llegó el empate por 25-23.

El tercer set tuvo un desarrollo muy diferente. Rusia lastimó de entrada con su saque y con buen volumen de juego y Kliuka y Mikhaylov en buen nivel, sacó ventaja de 11-5 y 14-7. En el parcial de mayor diferencia, los rusos manejaron esa ventaja y lo ganaron 25-17.

Argentina se recuperó en el comienzo del cuarto parcial y el desarrollo fue similar a los primeros con mucha paridad entre ambos equipos. Un bloqueo de Volvich le dio una ventaja de 16-14 a Rusia y a pesar de una mejora argentina por momentos hacia el desenlace, el equipo europeo resolvió la victoria por 25-21.

Argentina: Luciano De Cecco (-), Bruno Lima (18), Sebastián Solé (7), Agustín Loser (6), Facundo Conte (8), Ezequiel Palacios (9). Líbero: Santiago Danani. DT: Marcelo Méndez. Ingresaron: Matías Sánchez (-), Federico Pereyra (2), Cristian Poglajen (1).

ROC: Igor Kobzar (-), Maxim Mikhaylov (16), Artem Volvich (5), Ivan Iakovlev (4), Dmitry Volkov (13), Egor Kluika (10). Líbero: Valentin Golubev. DT: Tuomas Sammelvuo. Ingresaron: Yaroslav Podlesnykh (-), Pavel Pankov (-).

Fixture juegos olímpicos

Argentina 1-3 Rusia

26/7 9:45am Argentina vs Brasil

28/7 2:20am Argentina vs Francia

30/7 4:25am Argentina vs Túnez

1/8 9:45am Argentina vs Estados Unidos

