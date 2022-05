Vóley: las Selecciones Nacionales presentaron su temporada 2022

Compartir

Con la presencia de ambos equipos, dirigentes, sponsors e invitados especiales, este jueves se realizó la gala de presentación de la temporada para las Selecciones Nacionales indoor, que en este 2022 volverán a tener acción en nuestro país, además de grandes desafíos internacionales.

En el Salón de Eventos Sitio, en Palermo, se realizó la presentación formal de los equipos argentinos, quienes también lucieron la nueva camiseta oficial de juego diseñada por LeCoq Sportif. Precisamente, la indumentaria titular luce los clásicos bastones celestes y blancos, mientras que los modelos alternativos incluyen camiseta blanca y camiseta azul con la bandera nacional en el pecho.

El primero en tomar la palabra durante el evento fue el Presidente de la FeVA, Juan Sardo, quien agradeció la participación de todos los presentes y el apoyo recibido. Por su parte, Laura Antas, Subsecretaria de Deportes de La Nación, sumó su mensaje e hizo hincapié en la importancia del rol de los atletas para fomentar el deporte y transmitió el saludo de la Secretaria, Inés Arrondo.

Luego fue el turno de los entrenadores de las Selecciones, Marcelo Méndez y Hernán Ferraro, quienes se subieron al escenario para compartir su alegría por la presentación y los compromisos que afrontarán sus equipos este año.

En el cierre del acto, Diógenes De Urquiza, Sport Marketing de Le Coq, encabezó la presentación de la nueva indumentaria de juego, que desató los aplausos de los presentes y le puso cierre al acto de presentación.

Las Panteras con las

Selecciones de Base

En un mes de intensa actividad para las selecciones nacionales, en esta última semana Las Panteras siguieron su preparación en el CeNARD, como así también la Selección Juvenil. En tanto, en San Luis, la Sub 17 y Sub 19 están entrenando y realizando distintas actividades en la provincia puntana.

En Buenos Aires, la Juvenil que dirige Marcelo Silva está llevando a cabo otra semana de entrenamientos que culminó este sábado 21 con 20 jugadoras y de cara a un 2022 en el que se jugará el Sudamericano de la categoría clasificatorio al Mundial 2023.

Por su parte, con 32 jugadoras en total, la Selección Sub 17 y Sub 19 están en La Pedrera, Villa Mercedes, y en esta semana fueron protagonistas de distintas actividades en dicha localidad como un encuentro de Mini Voley y también realizaron partidos amistosos. Allí los entrenamientos fueron abiertos con buena presencia de público.

Las Panteras sigue su rutina de entrenamientos en el CeNARD de cara a las giras amistosas con Perú y México y, de esta manera, 68 jugadoras están trabajando al mismo tiempo hacia sus desafíos en este 2022.

