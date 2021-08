Voley: Palacios y Argentina van por el pasaje a la gran final

Compartir

La Selección Argentina de vóley le ganó un partido soñado a Italia, por 3-2, en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos y se metió en la semifinal: tendrá dos partidos para buscar medalla. Ya entre los cuatro mejores del torneo, los de Marcelo Méndez ahora se medirán contra Francia, que superó 3-2 a Polonia. ¿Cuándo? Este jueves a las 9 de la mañana de la Argentina.

Un país madrugó para hacerle el aguante al vóley y los muchachos no defraudaron en Tokio. El triunfazo contra Italia, subcampeón olímpico y seis veces semifinalista, va derecho a los libros del deporte argentino y ahora el sueño es mejorar la medalla de bronce obtenida en Seúl 1988.

La Selección tuvo un complejo inicio en Tokio. Cayó ante Rusia en el debut y luego frente a la potencia Brasil, en un partido en el que la Argentina no lo pudo cerrar tras sacar una amplia ventaja en el cuarto set. Sin embargo, en las siguientes presentaciones logró vencer a Francia y Túnez y, tras su tercera victoria consecutiva ante el seleccionado norteamericano, consiguió un puesto en los cuartos de final.

El próximo paso será Francia, que un rato más tarde bajó 21-25, 25-22, 21-25, 25-21, 15-9 a Polonia, también en tie break. A los galos, que son el cuarto equipo del ranking mundial, Argentina ya los enfrentó en fase de grupos y les ganó 3-2 en otro partidazo de estos pibes que no se achican nunca.

En Tokio 2020, el combinado francés de vóley viene teniendo un torneo bastante irregular. En la fase grupos, ganó dos partidos, ante Rusia y Túnez, y perdió tres, frente a Brasil, Argentina y Estados Unidos. De esta manera, quedaron cuartos en el Grupo B y obtuvieron el último puesto para los cuartos de final.

En cuartos le tocó uno de los máximos candidatos a quedarse con el oro: Polonia, quienes fueron los líderes del Grupo A, donde ganaron cuatro partidos y perdieron solamente uno. Sin embargo, Francia sacó pecho y obtuvo su pase a semifinales, luego de vencer a los polacos 3 a 2 con parciales de 21-25, 25-22, 21-25, 25-21 y 15-9.

Además del encuentro entre Argentina y Francia, también se disputará la otra semifinal para determinar los finalistas de Tokio 2020. El jueves, a la 1 de la madrugada jugarán Brasil ante Rusia. Los cuatro equipos semifinalistas integraron el Grupo B de los Juegos.

En caso se superar la semi, en la final aparecerá Rusia (venció a Canadá por 3-0) o Brasil (hizo lo propio 3-0 con Japón), dos de los mejores equipos del planeta, que en fase de grupos superaron a la Argentina.​ La definición (9.15), así como el partido por la medalla de bronce (1.30 AM), tendrán lugar el sábado 7.

